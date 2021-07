Die Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) lieferte dieses Jahr bereits einges: Übernahme eines US-Spieleentwicklers/Anbieters für bis zu 210 Mio USD in Cash, neuen langfristig engagierten Aktionär im Rahmen einer Privatplatzierung, Umzug nach Luxemburg und die Ergebnisse für 2020bestätigen die Dynamik der Unternehmensentwicklung. Und am 06.05.2021 holte sich das Unternehmen rund 90 Mio EUR im Rahmen einer Privatplatzierung neuer Aktien. Seinerzeit musste noch mit einem Abschlag von 8,5 % auf den aktuellen Aktienkurs „verkauft werden“. Und dann stockte man Anfang Juni noch die Anleihe – Senior Secured Floating Rate Callable Bonds (ISIN SE0015194527) – um nominal 150 Mio EUR zu 102,00 % Emissionspreis auf. Dann investierte man noch in einen Zukauf: Digitale Werbeplattform in Asien mit rund 40 Mio EUR Umsatz.

Und jetzt 30 Mio EUR zu 3,75 % – unbesichert

Media and Games Invest unterschreibt eine bindende Kreditvereinbarung für einen unbesicherten RCF in Höhe von 30 Millionen EUR mit einem Zinssatz von 3,875% mit der UniCredit Bank AG. Und der garantierte Zinssatz unterstreicht die kontinuierlich sinkenden Zinskosten des Unternehmens, was man bereits anhand der letzten Erhöhung der Anleihe um 150 Millionen EUR zu einem Preis von 102% über pari am 18. Juni 2021 ablesen konnte.