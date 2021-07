DZ BANK – Fußball-Trikot oder Urlaubs-Outfit – Zalando hat’s

Werbung

Zalando verkauft nicht nur Mode auf eigene Rechnung. Mit seiner Plattform-Strategie erschließt sich der Konzern neue ergänzende Geschäftsfelder. Entsprechend ehrgeizig sind die Wachstumsambitionen. Die Aktie ist zudem ein Kandidat, um in den bald erweiterten DAX aufzusteigen.

Erste Adresse für Bekleidung Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Nach einem Anfang 2008 als Onlineshop für Schuhe hat sich das Unternehmen schnell zum Marktführer entwickelt. Heute kaufen Menschen aus 20 Ländern in den virtuellen Läden des MDAX-Unternehmens ein. Sie können auf ein breit gefächertes Angebot zurückgreifen. Es umfasst Schuhe, Bekleidung und Accessoires von mehr als 4.000 Marken. Wer beispielsweise aktuell, angespornt von der Fußball-Europameisterschaft, nach Sportbekleidung oder den Trikots der DFB-Elf sucht, wird bei den Berlinern ebenso fündig wie diejenigen, die noch das passende Outfit für ihre Ferien benötigen. Das Unternehmen zeichnet sich aber nicht allein durch ein großes Sortiment aus, welches auch Eigenmarken beinhaltet. Ergänzende Dienste wie u.a. ein Shopping-Club (Zalando Lounge) und eine Style-Beratung (Zalon) tragen dazu bei, das Einkaufserlebnis zu verbessern. Zusammen mit Services wie kostenlosem Versand und Rückversand zielt Zalando damit konsequent auf die Zufriedenheit der Kundschaft, erschließt sich so neue Nutzer und stärkt deren Bindung. Dieser strategische Fokus hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass immer mehr Menschen Zalando als erste Adresse für Bekleidung nutzen. Aus der gestiegenen und hohen Nutzerzahl, die einen Wettbewerbsvorteil darstellt, resultieren wiederum positive Skalen- und auch Netzwerkeffekte, die unserer Einschätzung nach längst nicht ausgeschöpft sind. Hinzu kommt, dass die Gesellschaft ihr Geschäftsmodell kontinuierlich ausbaut, um weitere Einnahmequellen zu erschließen. Als sinnvoll erachten wir es beispielsweise, die Plattform sowie die Logistikstrukturen auch anderen Verkäufern zur Verfügung zu stellen (Zalando Fulfillment Solutions). Und auch das Angebot personalisierter Marketingleistungen für Markenpartner (Zalando Marketing Services) sowie das Partner-Programm (Zalando Partner Services) sind unserer Einschätzung nach zweckmäßige Bausteine der mittel- und längerfristigen Wachstumsvorhaben. Ehrgeizige Ziele Beflügelt von dem starken Wachstum in den vergangenen Jahren hat sich Zalando weitere ehrgeizige Ziele gesetzt. Von 2014 bis 2020 war das über die eigenen Systeme abgewickelte Bruttowarenvolumen (GMV) von 2,7 auf 10,7 Mrd. Euro gestiegen. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von etwa 26%. Bis 2025 peilt der Konzern nun ein GMV von mehr als 30 Mrd. Euro an, was einen Anstieg pro Jahr von 20% bis 25% impliziert. Gleichzeitig soll der Umsatz von zuletzt rund 8 auf etwa 20 Mrd. Euro klettern. Rückenwind bei seinem Vorhaben hat der Konzern durch die Corona-Krise erhalten, wodurch er unserer Einschätzung nach seine Wettbewerbsposition stärker verbessern konnte als unter normalen Umständen. Darüber hinaus sehen wir in der ausgeklügelten Plattformstrategie mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder sowie der bereits soliden Marktposition eine ausgezeichnete Basis, um von dem weiterhin wachsenden Stellenwert des Onlinehandels zu profitieren. Deshalb erachten wir die Wachstumsziele als gut erreichbar, zu denen ein Marktanteil von mehr als 10% am gesamten europäischen Modemarkt von mehr als 450 Mrd. Euro in den nächsten 5 bis 10 Jahren gehört. Auch wenn in den kommenden Jahren weitere Investitionen zu stemmen sind, gehen wir davon aus, dass sich längerfristig die von uns erwarteten positiven Skaleneffekte zunehmend in einer verbesserten Profitabilität niederschlagen werden. Erst einmal wirken sich die Kosten für den Ausbau des Geschäfts jedoch dämpfend auf die Gewinne aus, was ein potenzieller Belastungsfaktor für die Aktie ist. Ein weiteres Risiko sind mögliche Störungen der Lieferketten bei der Warenbeschaffung. Zudem sehen wir die positiven Wachstums- und Gewinnerwartungen als derzeit ausreichend im Aktienkurs berücksichtigt an. Kurzfristig ein treibender Faktor für den Kurs könnte ein möglicher Aufstieg in den bald von 30 auf 40 Werte erweiterten DAX sein. Die Chance dafür ist mit dem Rückzug des langjährigen Mehrheitsaktionärs Kinnevik und der damit einhergehenden Erhöhung des Streubesitzes gestiegen. Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf Zalando Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Zalando SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap, das am 23.12.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 100,00 EUR begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Liegt der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an der Börse Xetra Frankfurt an einem Beobachtungstag (12.03.2021 bis 16.12.2022)) immer über der Barriere von 70,00 EUR, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 100,00 Euro.

2. Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere von 70,00 EUR, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 100,00 Euro begrenzt. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Beobachtungspreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 02.07.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

