DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding durch den Elektronikhändler Ceconomy verzögert sich. So sieht sich das Unternehmen mit einigen Klagen von Aktionären konfrontiert, die gegen die geplante Kapitalerhöhung opponieren. Nach einer Anhörung des Oberlandesgerichts Düsseldorf musste Ceconomy nun am Donnerstagabend einräumen, dass der Zeitplan wohl nicht zu halten ist. An den Plänen hält der Konzern jedoch fest.

Die im SDax notierte Aktie geriet daraufhin am Freitag unter Druck und verlor nach der Eröffnung fast 8 Prozent - ein Tief seit August vergangenen Jahres, bevor die Verluste eingedämmt werden konnten. Zuletzt stieg die Aktie aber sogar wieder ins Plus. Die beabsichtigte Vereinfachung der Konzernstruktur samt Kosteneinsparungen sind einem Börsianer zufolge nun wieder unsicher. Die verschobene Kapitalerhöhung des Elektronikhändlers sei nicht ungewöhnlich, so Kepler-Chevreux-Analystin Fabienne Caron. Gerade in Deutschland komme es häufig zu Blockaden derartiger Maßnahmen.