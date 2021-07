VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN

NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014



BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:

Erhalt erheblicher Corona-Überbrückungshilfen und Aktualisierung der Prognose 2021



Ingolstadt, 13. Juli 2021 - Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, eine Getränkeholding mit Schwerpunkt auf den süddeutschen Raum, hat im Rahmen des Überbrückungshilfeprogramms des Bundes Corona-Überbrückungshilfen in Höhe von 1,2 Mio. EUR erhalten, die sich für das Geschäftsjahr 2021 gewinnerhöhend auswirken.



Die BHB Brauholding aktualisiert deshalb ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2021 und erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,4 Mio. EUR, mit einer Prognose-bandbreite von +/-10%. Das EBIT in Höhe von 1,4 Mio. EUR würde einer EBIT-Marge von 10 % entsprechen. Die bisherige EBIT-Prognose der BHB Brauholding lag bei 2,1 % bis 2,4 %.



Die EBITDA-Erwartung (Jahresergebnis vor Zinsergebnis, Ertragssteuern und Anlagen-abschreibungen) liegt nun bei 2,9 Mio. EUR, mit einer Prognosebandbreite von +/-10 %. Das EBITDA von 2,9 Mio. EUR entspräche einer EBITDA-Marge von 21 %. Bisher hatte die BHB Brauholding ein EBITDA von 10,8 % bis 11,2 % prognostiziert.



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Die BHB Brauholding AG reagierte auf den Ausbruch der Covid-19-Pandemie sofort mit umfangreichen und gezielten Maßnahmen zur Begrenzung der wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns. So wurde die Einführung von Kurzarbeit vereinbart. Kosten und Geldabfluss wurden wo immer möglich reduziert und Maßnahmen zur Sicherung zusätzlicher Finanzierung wurden ausgeschöpft, um gemeinsam mit den Partnern die Wertschöpfungskette in dieser schwierigen Zeit aufrechtzuerhalten. Im Rahmen des Überbrückungshilfeprogramms des Bundes („Corona-Überbrückungshilfe') wurden Anträge auf Gewährung von Corona-Überbrückungshilfe II und III gestellt.