Die BHB Brauholding meldet eine Millionenzahlung vom Bund im Zusammenhang mit den Folgen der COVID-19 Pandemie. Man erhalte im Rahmen des Überbrückungshilfeprogramms des Bundes für den Zeitraum November 2020 bis Mai 2021 Corona-Überbrückungshilfen in Höhe von 1,2 Millionen Euro, so das m:access-notierte Unternehmen am Dienstag. Die Gelder decken zum einen den Verlustvortrag aus dem vergangenen Jahr, zum anderen mindere die Summe ...