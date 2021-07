WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei den langwierigen Rechtsstreitigkeiten rund um die Opioid-Krise in den USA zeichnet sich einem Pressebericht zufolge ein umfangreicher Deal ab. US-Bundesstaaten und vier Pharmaunternehmen hätten sich auf einen Vergleich in Höhe von 26 Milliarden Dollar (22 Mrd Euro) geeinigt und wollten diesen noch in dieser Woche bekannt geben, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zusätzlich ist von einem Vergleich in Höhe von einer Milliarde Dollar die Rede, bei dem es um Ansprüche des Bundesstaats New York gehen soll.

Die Pharmaunternehmen AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson und Johnson & Johnson verhandeln bereits seit mehr als zwei Jahren, um Tausende Klagen von Staatsseite beizulegen. Die Politik wirft den Konzernen vor, für die Opioid-Epidemie des Landes verantwortlich zu sein. Demnach sollen stark abhängig machende Schmerzmittel mit aggressiven Methoden in Umlauf gebracht haben. Die Opioid-Epidemie hat in den USA in den vergangenen 20 Jahren fast eine halbe Million Menschenleben gekostet.