ACCIONA, CAF e EIT InnoEnergy entscheiden sich für Zeleros, um das Hyperloop in Europa voranzutreiben

ACCIONA, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung nachhaltiger Infrastrukturen, leitet diese neue Investitionsrunde des valencianischen Unternehmens und bringt seine umfangreiche Erfahrung und sein technisches Wissen im Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken ein, nachdem es Projekte dieser Art in Spanien, Italien oder auch Norwegen durchgeführt hat, wo es derzeit im Rahmen des Projekts Follo Line die längsten Eisenbahntunnel der nordischen Länder baut. "Diese Initiative steht im Einklang mit dem Konzept der nachhaltigen Mobilität, das wir bei ACCIONA vertreten, und aus diesem Grund haben wir beschlossen, sie zu unterstützen. Ich glaube, dass unser Know-how zusammen mit der umfangreichen Erfahrung des Unternehmens im Schienenverkehr einen großen Mehrwert für dieses Projekt bringen wird", sagte Telmo Pérez Luaces, Innovation Director des Geschäftsbereichs Infrastruktur von ACCIONA.

Der Konzern „Grupo CAF", mit Sitz in Beasain, Euskadi, ist einer der internationalen Marktführer des Designs und Implementierung integraler Mobilitäts- und Transportlösungen. In seiner mehr als 100 Jahre alte Geschichte, CAF hat wichtige Projekte in vielen Ländern weltweit realisiert. Leire Aguirre, die in der Abteilung Unternehmensentwicklung und neue Geschäftsfelders der Grupo CAF arbeitet, sagt: „Als Experte in rollendem Material, aus CAF werden wir alle unsere Expertise für den Bau eines robusten Pods, der die Infrastrukturkosten senkt und einen sicheren, effizienter Betrieb sichert, beitragen".

Auch EIT InnoEnergy, Vorbild im Bereich der nachhaltigen Energien und Förderer von Projekten wie die „European Battery Alliance" wird Zeleros in diesem Fall bei der Realisierung des Hyperloops in Europa unterstützen. Josep Miquel Torregrosa, Leiter der Abteilung „Förderung neuer Geschäftsbereiche" bei EIT InnoEnergy Iberia, highlightet: „Bei EIT-InnoEnergy glauben wir fest im Potenzial von Zeleros-Technologie, um die Welt in nur wenigen Minuten und in einer nachhaltigen Weise zu verbinden. Unser Ziel ist die Entwicklung des Hyperloops durch die Unterstützung der Bildung eines europäischen Hyperloop-Ökosystem zu fördern".