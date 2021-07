Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - In nur 1390 Einheiten in Europa produziert, setzt die neueAbarth Collectors Edition Maßstäbe: Dank verbesserter Beschleunigung und nochpräziserem Handling ist sie die Schnellste in der Produktpalette. Es stehen zweiexklusive Farben zur Verfügung - 695 Exemplare werden in "Scorpione Schwarz" und695 in "Campovolo Grau" ausgeliefert. Das einzigartige Design transferiert mitvielen ikonischen Details die Vergangenheit in die Gegenwart. Die neueKommunikationskampagne ist unter den folgenden Links verfügbar: 695 Esseesse (Link (https://www.youtube.com/watch?v=KdsCRhFgKeE) ) und Abarth Range ( Link(https://www.youtube.com/watch?v=nJtKNHld05w) ). Inspiriert vom gleichnamigen1964er Modell ist der 695 Esseesse die perfekte Synthese zwischen Exklusivitätund Sportlichkeit: Die neue Aluminium-Motorhaube macht die Karosserie leichterund optimiert die Gewichtsverteilung, der "Spoiler ad Assetto Variabile"verbessert die Aerodynamik.Die Marke mit dem Skorpion lässt erneut die Herzen der Abarthisti höherschlagen- mit einer exklusiven Collectors' Edition, dem Abarth 695 Esseesse. Schon derName betört die Kenner, er ist tief in der Geschichte der Marke verwurzelt. Denner bezieht sich unmittelbar auf die Anfänge von Abarth und auf die erfolgreichenTuning-Kits der 1960er Jahre. Damals erfand Carlo Abarth das Tuning fürSerienfahrzeuge.Produziert in einer limitierten Auflage von europaweit nur 1390 Einheiten,jeweils 695 Fahrzeuge in "Scorpione Schwarz" und 695 in "Campovolo Grau", istder Abarth 695 Esseesse die neue Sammleredition für alle, die den perfekten Mixaus Exklusivität, Top-Performance und Rennsport-Spirit suchen.Die Ingenieure und Designer im Hause Abarth ließen sich bei ihrer Entwicklungvon einem legendären Modell aus dem Jahr 1964 inspirieren - dem unter dem Namen695 Esseesse getunten "Cinquino": Dessen Hubraum wurde seinerzeit auf 690 ccmangehoben, so dass die Leistung auf 28 kW (38 PS) stieg. Ein Top Speed von 140km/h war drin, das sportliche Stadtauto wurde so konzipiert, dass es im Alltagdie beste Performance erreichte, ohne an Zuverlässigkeit einzubüßen. Darüberhinaus zeichnete sich der "giftige kleine Skorpion" durch seine markantenPlaketten mit dem Monogramm "SS" in Großbuchstaben auf der Motorhaube und"esseesse" in Kleinbuchstaben auf dem Armaturenbrett aus. Fans italienischerSportlichkeit liebten das Fahrzeug und machten es auf Anhieb zum Erfolg.In puncto Technik war es beim neuen Abarth 695 Esseesse das Ziel, das Handling