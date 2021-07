Bundesbankpräsident hält EZB-Beschlüsse für zu weitgehend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat gegen die geldpolitischen Beschlüsse des EZB-Rats am Donnerstag gestimmt. Ihm sei "die potenziell zu lange Fortschreibung des Niedrigzinsumfelds zu weitgehend", sagte er der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstagausgabe) zur Begründung. Es herrsche im EZB-Rat aber Einigkeit, "dass eine expansive Geldpolitik derzeit angemessen ist", so Weidmann.

Angesichts der zuletzt beschlossenen Änderung der geldpolitischen Strategie, hat die EZB am Donnerstag ihren Zinsausblick geändert. Die Notenbank will ihre lockere Politik jetzt so lange fortsetzen, bis die Inflationsrate nicht nur zwei Prozent erreicht hat, sondern auf mittlere Sicht in der Nähe von zwei Prozent verharren dürfte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einer "überwältigenden Mehrheit" für die Änderung.