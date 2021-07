Baader Bank steigert Halbjahresergebnis erneut

Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen

Die Baader Bank übertrifft im ersten Halbjahr 2021 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 43,8 Mio. ihr Vorjahresergebnis um mehr als 80 % (1. Halbjahr 2020: EUR 24,0 Mio.). Die Gesamtkonzernerträge nehmen um 21 % auf insgesamt EUR 135,6 Mio. zu (1. Halbjahr 2020: EUR 112,0 Mio.). Das operative Ergebnis steigt auf EUR 59,4 Mio. (1. Halbjahr 2020: EUR 52,7 Mio.). Dem Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden im ersten Halbjahr EUR 18,4 Mio. zugeführt (1. Halbjahr 2020: EUR 15,0 Mio.).¹

Die Ergebnisbeiträge der drei Tochtergesellschaften des Baader Bank Konzerns, die schweizerische Baader Helvea Gruppe, die Baader & Heins Capital Management AG sowie die Selan Gruppe, entwickelten sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr nahezu konstant und haben insgesamt mit positiven Abschlüssen zum Konzernhalbjahresergebnis beigetragen.

Börsenaffine Kundengruppen sorgen für hohe Handelsaktivitäten und Umsatzvolumina



Die Umsätze entwickelten sich insgesamt deutlich positiv mit einer weiter stabilen Tendenz. Insbesondere im Hinblick auf die Handelsplätze, an denen die Baader Bank exklusiv als Market Maker agiert. Die Handelsstimmung bei internationalen institutionellen Investoren sowie am Kapital- und IPO-Markt war im ersten Halbjahr deutlich belebt. Das Handelsergebnis konnte um weitere 36 % gesteigert werden und liegt bei EUR 115,1 Mio. (1. Halbjahr 2020: EUR 84,7 Mio.). Die Provisionserträge sind auf EUR 53,2 Mio. angestiegen (1. Halbjahr 2020: EUR 51,4 Mio.). Das Provisionsergebnis ist insgesamt um EUR 12,5 Mio. auf EUR 9,7 Mio. zurückgegangen, was sich durch die handelsinduzierten Provisionsaufwendungen erklärt, die bedingt durch die hohen Handelsvolumina insgesamt zu einem strukturell niedrigeren Provisionsergebnis führen (1. Halbjahr 2020: EUR 22,2 Mio.).