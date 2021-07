---------------------------------------------------------------------------

Clean Logistics startet Auslieferung der HyBatt-Busse: Erstes Fahrzeug mit Brennstoffzellen-Wasserstoff-Antrieb an UVG übergeben



- Clean Logistics konvertiert Nahverkehrsbus mit konventionellem Dieselantrieb zu emissionsfreien Wasserstoffantrieb



- Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) nimmt neuartigen HyBatt-Bus entgegen



- Clean Logistics baut weitere Ressourcen zur Konvertierung von Bestandsfahrzeugen auf



- Bereits vor Aufnahme des Serienumbaus liegen konkrete Anfragen zu Konversionen im hohen dreistelligen Bereich vor



Schwedt, 29.07.2021: Clean Logistics hat heute unter Anwesenheit von Axel Vogel, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, und Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, den ersten HyBatt-Bus an die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) übergeben. Das mit einem Brennstoffzellen-Wasserstoff-Antrieb umgerüstete Fahrzeug des Typs Mercedes-Benz Citaro verfügt über ein leistungsfähiges Energiesystem mit einer Reichweite von über 300 Kilometern. Der neue Nahverkehrsbus soll auf der Strecke zum Nationalpark Unteres Odertal im Nordosten Brandenburgs eingesetzt werden und den emissionsfreien Fahrgastbetrieb aufnehmen.

Im Rahmen eines Konversionsprozesses erfolgt in der eigenen Fabrik in Winsen (Luhe) in Niedersachsen die Umrüstung von Bus-Bestandsflotten sowie zukünftig auch von schweren LKW auf das emissionsfreie System von Clean Logistics mit Brennstoffzellen-Wasserstoff-Antrieb. Das in den vergangenen Jahren entwickelte alternative Antriebskonzept von Clean Logistics ist CO2-neutral und ressourcenschonend. Die Konversionstechnologie führt verglichen mit der Produktion eines neuen Busses zu einer signifikanten Reduktion der CO2-Emissionen. Zum Aufbau einer klimaneutralen und zukunftsgerichteten Fahrzeugflotte müssen Verkehrsverbünde keine Neuanschaffungen tätigen, wodurch eine erhebliche CO2-Belastung entfällt. So wird ein klimabelastender Dieselbus von der Straße genommen und mit einer klimagerechten Zukunftstechnologie ausgestattet. Zudem müssen sich Busfahrer nicht auf einen neuen Fahrzeugtyp einstellen.