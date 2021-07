QIAGEN meldet vollständige Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021

„In Einklang mit der vorläufigen Bekanntgabe von Mitte Juli waren unsere Ergebnisse im zweiten Quartal 2021 geprägt von einer herausragenden Performance in den Produktgruppen ohne Bezug zu COVID-19, bei denen wir ein ausgesprochen positives Wachstum sehen und die solide Entwicklungen für unser Kerngeschäft belegen. Diese Produktgruppen haben für unsere Teams höchste Priorität, während wir versuchen, die Chancen innerhalb der fünf Wachstumssäulen von QIAGEN weiter auszubauen. Wir rechnen damit, dass die Nachfrage in diesen Produktgruppen in der zweiten Jahreshälfte 2021 anhaltend stark bleiben wird. Hier möchten wir im Gesamtjahr ein Wachstum von mindestens 20 % CER erreichen, und diese Produktgruppen sollen den Großteil unseres Umsatzes ausmachen“, so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN N.V.

„Wir freuen uns über den Erfolg der Impfkampagnen und ihren Beitrag zur globalen Überwindung der Pandemie. Die schneller als erwartet steigende Impfquote ließ jedoch auch die Nachfrage nach COVID-19-Tests sinken. Dies hatte uns im Laufe des Julis dazu bewegt, unsere Einschätzung der Trends bei COVID-19-Tests für die zweite Jahreshälfte 2021 zu aktualisieren und unsere Wachstumsprognose mit Blick auf den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie anzupassen. Während wir QIAGEN auf nachhaltiges Wachstum nach der Pandemie vorbereiten und die mittelfristigen Ziele für unsere fünf Wachstumsäulen bekräftigen, sind wir zuversichtlich, eine stärkere und differenziertere Führungsposition im Forschungs- und im Diagnostikmarkt zu entwickeln“, betonte Bernard.