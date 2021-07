(neu: Kurse, Analysten und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Höhere Jahresziele des Krankenhaus- und Medizinkonzerns Fresenius haben der Aktie am Freitag an der Börse nicht weitergeholfen. Denn bei der Fresenius-Tochter FMC ist der Gewinn im zweiten Quartal um mehr als ein Drittel eingebrochen. Die Aktien des Dialyseanbieters sackten um sechs Prozent ab und zogen auch die von Fresenius um vier Prozent mit nach unten. Damit waren die beiden Titel die Schlusslichter in einem nachgebenden Dax .

Bei FMC war das Ergebnis im vergangenen Jahresviertel deutlich stärker eingebrochen als erwartet, wie Analyst James Vane-Tempest von der US-Investmentbank Jefferies in einem Kommentar schrieb. Die überdurchschnittliche Sterblichkeit von Dialyse-Patienten wegen der Corona-Pandemie sei höher gewesen als von ihm zuvor prognostiziert. "Dieser Aspekt steht auch im zweiten Halbjahr im Fokus".