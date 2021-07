Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BAADER BANK stuft BASF SE auf 'Buy' Die Baader Bank hat BASF von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 85 Euro angehoben. Die Aktien des Chemiekonzerns dürften sich in den nächsten Quartalen überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am …