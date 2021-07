Australien: Riesenbatteriebrand bei Tesla in Moorabool Autor: Tichys Einblick | 31.07.2021, 17:25 | 25 | 0 | 0 31.07.2021, 17:25 | Die Bilder sehen spektakulär aus: gelb-rote Flammen schlagen aus einem der Container, dichter Qualm steigt nach oben. Teslas neue Riesenbatterie in Australien brennt. Auf dem Firmengelände in Moorabool in der Nähe von Geelong, 50 Kilometer südwestlich von Melbourne, begann am Freitag während eines Tests einer der Batteriepacks zu brennen. Ich bin damit einverstanden, dass mir Der Beitrag Australien: Riesenbatteriebrand bei Tesla in Moorabool erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer