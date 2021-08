Moody's ESG Solutions präsentiert Lösung, die Investoren bei der Bewertung der Ausrichtung am UN Global Compact unterstützt

Moody's ESG Solutions meldete heute die Einführung des Global Compact Screening Tools. Es hilft Marktteilnehmern bei der Bewertung der Ausrichtung von Unternehmen an den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), der weltweit größten Initiative für nachhaltige Unternehmensführung.

Nachhaltige Anlagen nehmen sowohl gemessen am Volumen als auch Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) weltweit zu. Angesichts des verstärkten Schwerpunkts auf verantwortungsbewusstes Anlegen erhalten Finanzinstitute mit dem Global Compact Screening Tool von Moody's wichtige Daten für das Portfolio- und Risikomanagement sowie die Berichterstattung. Es unterstützt Investoren bei der Einbindung weltweiter ESG-Standards in ihre Portfoliomanagementpraktiken und Entwicklung von Fonds und Indizes im Einklang mit sozial verantwortlichen Investments (SRI-Siegel), während Besitzer von Vermögenswerten damit das ESG-Risiko ihrer Portfoliobestände bewerten können. Solche Bewertungen sind wichtig für Marktteilnehmer, die verstärkt die UNGC-Standards in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen befolgen möchten, insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken über Greenwashing.