Square, Inc. (NYSE: SQ), und Afterpay Limited (ASX: APT) haben heute bekannt gegeben, dass sie eine urkundliche Durchführungsvereinbarung eingegangen sind, gemäß der sich Square bereit erklärt hat, mittels einer empfohlenen und gerichtlich genehmigten Vergleichsvereinbarung alle ausgegebenen Aktien von Afterpay aufzukaufen. Die Transaktion hat auf Grundlage des Schlusskurses der Stammaktien von Square zum 30. Juli 2021 einen implizierten Wert von ca. 29 Milliarden USD (39 Mrd. AUD) und dürfte vollumfänglich in Aktien beglichen werden. Mit der Übernahme sollen die Unternehmen besser in der Lage sein, überzeugende Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten, die mehr Verbraucher erreichen und zusätzliche Einnahmen für Händler jeder Größenordnung einbringen. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal des Kalenderjahres 2022 erwartet und unterliegt der Erfüllung gewisser Abschlussbedingungen, die nachfolgend dargestellt sind.

„Square und Afterpay verfolgen ein gemeinsames Ziel. Wir haben unser Geschäft aufgebaut, um das Finanzwesen gerechter, zugänglicher und inklusiver zu machen, und Afterpay hat eine Vertrauensmarke geschaffen, die auch an diesen Grundsätzen ausgerichtet ist“, so Jack Dorsey, Mitbegründer und CEO von Square. „Gemeinsam können wir unsere Verkäufer- und Cash-App-Systeme besser verknüpfen, um Händlern und Verbrauchern noch überzeugendere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die ihnen mehr Macht in die Hände legen.“

Mit Afterpay, der bahnbrechenden BNPL-Plattform („buy now, pay later“), werden die strategischen Prioritäten von Square in seinen Verkäufer- und Cash-App-Systemen schneller umgesetzt. Square hat vor, Afterpay in seine bestehenden Geschäftsbereiche für Verkäufer und Cash App zu integrieren, sogar den kleinsten Händlern das Angebot von BNPL an der Kasse zu ermöglichen, den Afterpay-Kunden die Fähigkeit zur Handhabung ihrer Ratenzahlungen direkt in Cash App und den Cash-App-Kunden wiederum die Fähigkeit zur Entdeckung von Händlern und BNPL-Angeboten direkt in der App zu geben.

„‚Buy now, pay later‘ ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Verkäufern rund um die Welt mehr Wachstum bringt“, sagte Alyssa Henry, Leiterin des Verkäufergeschäfts bei Square. „Wir sind hoch erfreut, dass wir dieses Produkt zu unserem Verkäufersystem hinzufügen können, und das erst noch mit einem vertrauenswürdigen und innovativen Team.“

„Die Aufnahme von Afterpay in Cash App wird unsere wachstumsstarken Verbrauchernetzwerke rund um die Welt weiter kräftigen und den Verbrauchern flexible und verantwortungsvolle Zahlungsoptionen bieten“, sagte Brian Grassadonia, Leiter des Cash-App-Geschäfts bei Square. „Afterpay wird zu einer Vertiefung und Stärkung der Verbindungen zwischen unseren Verkäufer- und Cash-App-Systemen beitragen und uns schneller dazu befähigen, Cash-App-Kunden ein reichhaltiges Angebot an kommerziellen Möglichkeiten zu machen.“