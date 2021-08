Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Drei von vier Finanzdienstleistern durchlaufen gerade eineNeuorganisation oder haben diese bereits abgeschlossen. Weitere 18 Prozentplanen aktuell den organisatorischen Umbau. Obwohl damit fast alle Banken undVersicherer an ihrer Zukunftsfähigkeit feilen, bleibt die Anspannung nach wievor groß. Mit 35 Prozent ist der Anteil der Unternehmen, die einen "sehr großenVeränderungsdruck" spüren, in der Finanzbranche fast dreimal so hoch wie in derIndustrie (12 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt die Studie PotenzialanalyseOrganisation x.0 (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/potenzialanalyse-organisation-x0) von Sopra Steria in Zusammenarbeit mit demF.A.Z.-Institut.In nahezu allen Finanzhäusern Deutschlands treibt die Digitalisierung derProzesse und Arbeitsabläufe derzeit die Neuorganisation. "Vor der Finanzkrise imJahr 2008 haben sich die Häuser sehr stark auf den Vertrieb konzentriert, danachhaben sie sich überwiegend mit Regulatorik befasst", sagt Robert Bölke(https://www.linkedin.com/in/robertboelke) , Leiter Strategieberatung Bankingbei Sopra Steria Next. "Doch sie haben es dabei versäumt, sich mit einem klarenProfil sowie einer dazu passenden Organisation an einem deutlich verändertenMarkt zu positionieren. In der Folge haben viele Institute den Anschluss an dieDigitalisierung verloren und sind von Fintechs und branchenfremden Wettbewerbernrechts überholt worden, zum Beispiel im Zahlungsverkehr oder aktuell imOnline-Brokerage."Der Druck, die eigene Organisation zukunftsfest aufzustellen, um im Vergleich zuKonkurrenten aus Europa, Amerika und Asien nicht noch weiter ins Hintertreffenzu geraten, ist groß. Doch die Reformen drohen erneut ins Leere zu laufen. DerGrund: "Deutschen Finanzdienstleistern geht es bisher vor allem darum, dieKosten zu senken, indem sie Stellen abbauen und Filialen zusammenstreichen. Dasist ein Rückzugsgefecht, aber keine Strategie", warnt Robert Bölke.Technologen und Philosophen statt BetriebswirteDamit Veränderungen zum Erfolg werden, ist vor allem ein kultureller Wandelinnerhalb der Organisationen wichtig. Mit transparenten Entscheidungen (93Prozent) und einer offenen Unternehmenskultur (75 Prozent), wie die Mehrheit derBefragten betont. "Es sollte nicht das Ziel von Reformen sein, Mitarbeiter vordie Tür zu setzen, Prozesse zu automatisieren oder die bestehende marodeInfrastruktur am Laufen zu halten", so Bölke. "Sondern es geht um ein neuesDenken. Dazu braucht es aber neben Betriebswirten vor allem kreative Köpfe wie