---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021



Berlin, 5. August 2021 - Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens hat der Vorstand der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft (ISIN DE0006044001, WKN 604400) heute seine Erwartung für das Gesamtjahr 2021 hinsichtlich Umsatz- und Ergebnis nach unten angepasst.

Nach bisheriger Einschätzung sollte für 2021 ein Gesamtumsatz von 115,0 bis 123,0 Mio. EUR erwirtschaftet sowie ein EBITDA* in Höhe von 13,0 bis 17,0 Mio. EUR erreicht werden.



Der Vorstand erwartet nun einen Gesamtumsatz in der Spanne von 108,0 bis 116,0 Mio. EUR. Die bisherige Umsatzprognose im Segment der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen von 84,0 bis 88,0 Mio. EUR wird dabei auf eine Spanne von 83,0 bis 87,0 Mio. EUR herabgesetzt sowie die Umsatzprognose im Segment Rehabilitation von bisher 28,5 bis 32,5 Mio. EUR auf nun 22,5 bis 26,5 Mio. EUR korrigiert.



Wurde im Geschäftsbericht 2020 für das Geschäftsjahr 2021 noch ein EBITDA* von 13,0 bis 17,0 Mio. EUR geplant, so erwartet der Vorstand für die MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft für das Gesamtjahr 2021 ein EBITDA von 11,0 bis 15,0 Mio. EUR.



Hintergrund der Prognoseanpassung ist, dass sich aufgrund der nicht wie erwartet eingetretenen Verbesserung der Infektionslage im ersten Halbjahr 2021 die Belegung in allen Segmenten nicht plangemäß erholt hat. Die Verschiebungen elektiver Eingriffe hatte bisher erhebliche Auswirkungen auf die Belegung im Segment Rehabilitation. Die langsamere Erholung der Belegung in beiden Segmenten sowie der zu erwartende Umsatz- und Ergebnisausfall der durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 besonders betroffenen Einrichtung in Altenahr erfordern eine Anpassung der im Jahresabschluss 2020 für das laufende Jahr abgegebenen Prognose.



Die Ermittlung der neuen Bandbreiten für die angepasste Prognose ist unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation, den schwer prognostizierbaren Annahmen zum weiteren Verlauf der Pandemie, der möglichen Verlängerung der Corona-Hilfen und der Auswirkungen der Flutkatastrophe erfolgt.

Der Vorstand wird die Entwicklung der Corona-Pandemie mit ihren sich zum Teil sehr schnell ändernden Umständen weiter intensiv beobachten.

* EBITDA ist wie folgt definiert: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen



Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand



Kontakt:

MATERNUS-Kliniken AG

Französische Str. 53 - 55

10117 Berlin

Mario Ruano-Wohlers

Tel.: +49 (0)30-65 79 80-0

Fax: +49 (0)30-65 79 80-500

E-Mail: investor-relations@maternus.de



---------------------------------------------------------------------------

05.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Maternus-Kliniken AG

Französische Str. 53 - 55

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 65 79 80-0

Fax: +49 (0)30 65 79 80-500

E-Mail: info@maternus.de

Internet: www.maternus.de

ISIN: DE0006044001, DE0006044001

WKN: 604400, 604400

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1224400



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1224400 05.08.2021 CET/CEST



°