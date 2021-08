Moody's übernimmt RMS, Marktführer im Bereich Klima- und Naturkatastrophenrisiko

„Marktführer müssen sich aktuell mit einer komplexen, eng verflochtenen Welt von Risiken und Stakeholdern auseinandersetzen“, sagte Rob Fauber, President und Chief Executive Officer von Moody's. „Angesichts der weltweiten Pandemie, Klimakrise und zunehmender Cyberangriffe müssen sich unsere Kunden mit dem Management von viel weiter reichenden Risiken als je zuvor befassen. Sehr gerne nehmen wir RMS und sein Team aus erstklassigen Datenwissenschaftlern, Modellierern und Software-Ingenieuren in die Moody's-Familie auf, um bei der beschleunigten Umsetzung von Lösungen zu helfen, mit denen die Kunden Resilienz aufbauen und bessere Entscheidungen treffen können.“

„Moody's passt hervorragend zu RMS und unseren Kunden“, meinte Karen White, Chief Executive Officer von RMS. „Die weltweiten Risiken sind inzwischen komplexer, stärker miteinander verbunden und systemischer. Der Klimawandel und katastrophale Ereignisse wie Extremwetter, Pandemien und Cyberangriffe haben noch weiter reichende und schädlichere Folgen für nahezu alle Branchen. Auch wir möchten unseren Märkten eine weltweite, integrierte Risikobewertungsplattform bieten, um tiefere, differenziertere Risikoeinblicke und eine größere weltweite Resilienz zu ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass RMS durch den Verbund mit Moody's in der Lage sein wird, Technologie- und Modellinnovationen zu beschleunigen und diese mit den zentralen Daten- und Analyseangeboten von Moody's zu leistungsstarken, ganzheitlichen Lösungen kombinieren kann. Sehr gerne werden das Team und ich den Kunden eine neue Wertschöpfung bieten, indem wir die Methoden zur Einschätzung und Minderung künftiger Risiken transformieren.“

Die Übernahme profitiert von den sich ergänzenden Kundenstämmen und Kompetenzen von Moody's und RMS bei Versicherungen und Rückversicherungen im Schaden- und Unfallsegment. Moody's bietet führende Risiko- und Finanzlösungen für Lebensversicherer wie etwa Funktionen für Preisbildung, Kapitalmanagement und finanz- und aufsichtsrechtliches Meldewesen. RMS bietet Schaden- und Unfallversicherern und -rückversicherern umfassende Modellierungslösungen für das Klima- und Katastrophenrisiko an, mit denen sie Risiken besser einschätzen, messen und managen können. Durch weitere Innovationen und die gebündelten Kernkompetenzen und Angebote beider Unternehmen wird RMS die integrierte Risikobewertungsstrategie von Moody's für Kunden in der Versicherungswirtschaft und darüber hinaus mithilfe der bedeutenden Möglichkeiten in den Bereichen Klima-, Cyber-, Gewerbeimmobilien- und Lieferkettenrisiko erheblich beschleunigen.

RMS wird als Teil der Plattform Moody's Analytics bis 2025 voraussichtlich zusätzliche Umsätze auf Run-Rate-Basis im Volumen von bis zu 150 Millionen US-Dollar generieren. Auf US-GAAP-Basis werden durch die Übernahme positive Beiträge für das verwässerte Ergebnis je Aktie von Moody's im Jahr 2025 und - ohne Berücksichtigung von Kaufpreisabschreibungen - für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie im Jahr 2024 erwartet.

Moody's wird die Transaktion durch eine Kombination aus flüssigen Mitteln und die Aufnahme neuen Fremdkapitals finanzieren. Der Vollzug der Übernahme erfolgt voraussichtlich gegen Ende des 3. Quartal 2021 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung der gesamten geltenden behördlichen Wartefristen.

Aufgrund der Übernahme von RMS hat Moody's seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 aktualisiert2. Erwartungen zufolge werden sich die Aktienrückkäufe auf etwa 750 Millionen US-Dollar belaufen, je nach verfügbaren Barmitteln, Marktbedingungen und weiteren laufenden Entscheidungen zur Kapitalallokation. Darüber hinaus wird das verwässerte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr 2021 von Moody's nun voraussichtlich im Bereich von 10,90 bis 11,20 US-Dollar liegen. Der Ausblick für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie des Unternehmens für 2021 liegt weiterhin im Bereich von 11,55 bis 11,85 US-Dollar2.

Moody's wurde bei der Transaktion von Centerview Partners LLC und Paul Hastings LLP beraten.

TELEFONKONFERENZ UND UNTERLAGEN FÜR INVESTOREN

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 11.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com/about.

ÜBER RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) bietet Modelle zur weltweiten Betrachtung von Risiken für Versicherer, Rückversicherer, Finanzdienstleister und den öffentlichen Sektor. Wir helfen Unternehmen bei der Bewertung und dem Management weltweiter Risiken, die von der Natur und vom Menschen verursacht werden, wie etwa Hurrikane, Erdbeben, Hochwasser, Klimawandel, Cyberrisiken und Pandemien. Modelle von RMS bilden die Grundlage der Schaden- und Unfallversicherungsbranche mit einem Volumen von fast zwei Billionen US-Dollar und viele Versicherer, Rückversicherer und Makler auf der ganzen Welt verlassen sich auf die wissenschaftlichen Modelle von RMS.

RMS hat für die Katastrophenrisikobranche Pionierarbeit geleistet und steht mit einem beispiellosen Angebot an Wissenschaft, Technologie und über 300 Katastrophenrisikomodellen weiterhin an der Spitze von Innovation. Marktführer verschiedener Branchen können die Risiken der Zukunft mit RMS Risk Intelligence (RI) angehen, unserer offenen, vereinheitlichten Cloud-Plattform für weltweite Risiken, die es ihnen ermöglicht, auf die HD-Modelle, umfangreichen Datenebenen, intuitiven Anwendungen und APIs von RMS zuzugreifen.

Um die Branche bei der Einführung eines modern Risikomanagement zu unterstützen, hat RMS den Risk Data Open Standard (RDOS) entwickelt, ein modernes, offenes Standard-Datenschema, das als erweiterbares, flexibles und zukunftssicheres Asset für Modellierungs- und Analysesysteme konzipiert ist.

Als zuverlässiger Lösungspartner ermöglicht RMS ein effektives Risikomanagement für eine bessere Entscheidungsfindung in der Erkennung, Selektion, Minderung, Versicherung und dem Portfoliomanagement von Risiken.

Weitere Informationen finden Sie unter RMS.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter.

„Safe Harbor“-Erklärung im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die Tätigkeiten von Moody's, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung und Moody's übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen in Zukunft zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um späteren Entwicklungen, geänderten Erwartungen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. In Verbindung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 benennt Moody's bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise in maßgeblichem Umfang von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, umfassen unter anderem (i) in Verbindung mit der geplanten Transaktion: die Kosten, die für Verhandlungen und den Vollzug der geplanten Transaktion anfallen, darunter im Zusammenhang mit seitens des Managements aufgewendeter Zeit und Aufmerksamkeit; die Fähigkeit der Parteien, die geplante Übernahme zu den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen, darunter die Einholung behördlicher Genehmigungen (ohne Auflage wesentlicher Bedingungen); die Möglichkeit, dass die Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden und die Transaktion nicht vollzogen wird; keine unvorhergesehenen, erheblichen Verbindlichkeiten einzugehen; Risiken in Verbindung mit der Integration des Geschäftsbetriebs, der Produkte und der Mitarbeiter der Verkäufer in Moody's und die Möglichkeit, dass erwartete Synergien und andere Vorteile der geplanten Übernahme nicht in der erwarteten Höhe oder nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens realisiert werden; Risiken, dass sich die geplante Übernahme nachteilig auf das Geschäft der Verkäufer oder deren Aussichten, darunter auf Beziehungen mit Lieferanten, Zulieferern oder Kunden, auswirkt; Ansprüche, die von Zeit zu Zeit von Lieferanten, Zulieferer oder Kunden gestellt werden; Veränderungen auf dem US-amerikanischen, indischen oder weltweiten Markt, die sich nachteilig auf das Geschäft der Verkäufer auswirken; das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die unter Umständen im Anschluss an die Bekanntgabe der geplanten Übernahme eingeleitet werden; sämtliche bedeutenden Veränderungen auf den Kreditmärkten, sofern diese in einer Steigerung der Kosten für die Finanzierung der Transaktion resultieren; und die Fähigkeit der Verkäufer, erfolgreich den verschiedenen staatlichen Vorschriften, die von Zeit zu Zeit für ihr Geschäft gelten, Rechnung zu tragen, und das Risiko etwaiger Versäumnisse in Verbindung damit; und (ii) in Verbindung mit Moody' allgemein: die Auswirkungen von COVID-19 auf die Volatilität der US-amerikanischen und weltweiten Finanzmärkte, auf die allgemeine Wirtschaftslage und das BIP in den USA und weltweit sowie auf den eigenen Betrieb und das Personal von Moody's; künftige weltweite Störungen an den Kreditmärkten oder wirtschaftliche Verlangsamungen, die sich auf das Volumen der auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere auswirken könnten; andere Angelegenheiten, die sich auf das Volumen der auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldverschreibungen und auf andere Wertpapiere auswirken könnten, einschließlich Regulierung, Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität, Änderungen der Zinssätze und anderer Volatilitäten an den Finanzmärkten, wie beispielsweise solche aufgrund des Brexit und der Unsicherheit von Unternehmen mit Blick auf die Abkehr vom LIBOR; das Ausmaß der Fusions- und Übernahmetätigkeit in den USA und im Ausland; die ungewisse Wirksamkeit und mögliche Konsequenzen durch Maßnahmen der US-amerikanischen Regierung und von Regierungen anderer Länder, die sich auf die Kreditmärkte, den internationalen Handel und die Wirtschaftspolitik auswirken, einschließlich derjenigen, die sich auf Zölle, Steuerabkommen und Handelsbarrieren beziehen; Bedenken auf dem Markt, die unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder anderweitig die Wahrnehmung der Integrität oder des Nutzens von Ratings unabhängiger Kreditagenturen auf dem Markt beeinträchtigen; die Einführung konkurrierender Produkte bzw. Technologien durch andere Unternehmen; Preisdruck durch Wettbewerber bzw. Kunden; der Grad des Erfolgs der Entwicklung neuer Produkte und der globalen Expansion; die Auswirkungen der Regulierung als NRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating Organization), die Möglichkeit neuer US-Gesetze und -Vorschriften auf Bundesebene sowie auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene; die Möglichkeit eines stärkeren Wettbewerbs und einer stärkeren Regulierung in der EU und in anderen Ländern; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Rating-Einschätzungen sowie aus etwaigen anderen Rechtsstreitigkeiten und aus behördlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Verfahren, Untersuchungen und Ermittlungen, denen Moody's von Zeit zu Zeit unterliegen kann; Bestimmungen in US-Gesetzen zur Änderung der Vorschriften für Gerichtsverfahren und EU-Vorschriften zur Änderung der Haftungsvorschriften, die für Ratingagenturen in einer Weise gelten, die für Ratingagenturen nachteilig sind; Bestimmungen aus EU-Verordnungen, die zusätzliche verfahrensrechtliche und inhaltliche Anforderungen an die Preisgestaltung von Dienstleistungen stellen, sowie die Ausweitung der aufsichtlichen Zuständigkeit auf Nicht-EU-Ratings, die für regulatorische Zwecke verwendet werden; den möglichen Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen; Ausfälle oder Fehlfunktionen in unserer Betriebstätigkeit und in unserer Infrastruktur; etwaige Schwachstellen durch Cyberbedrohungen oder andere Cybersicherheitsbedenken; Ergebnisse einer Überprüfung der globalen Steuerplanungsinitiativen von Moody's durch die Steuerbehörden; Gefährdung durch potenzielle strafrechtliche Sanktionen oder zivilrechtliche Verfahren, wenn Moody's gegen US-amerikanische Gesetze und Vorschriften bzw. Gesetze und Vorschriften anderer Länder verstößt, die in den Ländern, in denen Moody's tätig ist, gelten, darunter Datenschutz und Persönlichkeitsrechte, Boykottgesetze, Antikorruptionsgesetze und lokale Gesetze, die Schmiergeldzahlungen an Regierungsbeamte verbieten; Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen sowie die Fähigkeit von Moody's, solche übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren; Volatilität der Wechsel- und Devisenkurse; die zukünftige Höhe des Cashflows; die Höhe von Finanzinvestitionen; sowie ein Rückgang der Nachfrage nach Kreditrisikomanagement-Tools durch Finanzinstitute. Diese Faktoren, Risiken und Unsicherheiten sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogenen, ausgedrückten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden derzeit und möglicherweise auch künftig durch die COVID-19-Pandemie verstärkt. Diese sind im Geschäftsbericht von Moody's in Teil I, Punkt 1A unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen, die Moody's von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einreicht, oder in zugehörigen Dokumenten ausführlicher beschrieben. Aktionäre und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Auftreten dieser Faktoren, Risiken und Unsicherheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogenen, ausgedrückten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies könnten die Geschäftstätigkeit, die Geschäftsergebnisse und die Finanzlage von Moody's wesentlich beeinträchtigen. Von Zeit zu Zeit können neue Faktoren auftreten und es ist Moody's weder möglich, neue Faktoren vorherzusagen, noch ist Moody's in der Lage, die möglichen Auswirkungen neuer Faktoren auf das Unternehmen zu beurteilen.

Tabelle 1 - Ausblick 2021

Der aktualisierte Ausblick von Moody's für das Jahr 2021 berücksichtigt zahlreiche Annahmen zu mehreren Faktoren, die sich auf das Geschäft von Moody's auswirken könnten. Sie basieren auf von der Geschäftsleitung bis zum heutigen Tag geprüften Informationen, darunter Beobachtungen und Annahmen über die Auswirkungen von COVID-19, die Reaktionen von Regierungen, Aufsichtsbehörden, Unternehmen und Einzelpersonen auf die Pandemie sowie die Auswirkungen auf Zinssätze, Wechselkurse, die Liquidität und Aktivitäten der Anleihenmärkten in verschiedenen Sektoren der Schuldenmärkte. Dieser aktualisierte Ausblick setzt den Vollzug der Übernahme von RMS für Ende des dritten Quartals 2021 voraus. Der Ausblick berücksichtigt überdies Annahmen über die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie das BIP-Wachstum in den USA und im Euroraum sowie über den eigenen Betrieb und das Personal des Unternehmens. Der Ausblick mit Stand vom 5. August 2021 umfasst verschiedene makroökonomische Annahmen, darunter: (a) das BIP der USA und der Eurozone wächst im Gesamtjahr 2021 um ca. 6 % - 7 % bzw. 4 % - 5 %; (b) die Zinsdifferenzen bei hochverzinslichen US-Anleihen bleiben unter dem historischen Durchschnitt von rund 500 Basispunkten; (c) die Arbeitslosigkeit in den USA sinkt auf unter 5 %; und (d) die weltweite Ausfallrate bei hochverzinslichen Anleihen sinkt bis Ende 2021 unter 2 %. Die Umsatzprognose mit Blick auf die Ratings von Moody's geht davon aus, dass die weltweit von MIS bewerteten Emissionen im Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Trotz der Unkenntnis bezüglich der Dauer und des Ausmaßes der COVID-19-Krise hat das Unternehmen bislang erfolgreich gewirtschaftet und der Ausblick von Moody's geht davon aus, dass die Fähigkeit des Unternehmen, seine Geschäfte zu betreiben, von wesentlichen negativen Auswirkungen aufgrund von COVID-19 verschont bleibt. Die Auswirkungen von COVID-19 oder andere Situationen oder Entwicklungen könnten diese und viele andere Faktoren beeinflussen, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich vom Ausblick von Moody's abweichen. Diese Annahmen sind mit Unsicherheiten verbunden und die tatsächlichen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 könnten erheblich vom aktuellen Ausblick von Moody's abweichen. Darüber hinaus wird der Prognose von Moody's eine Währungsumrechnung zugrunde gelegt. Unsere Prognose basiert insbesondere auf Wechselkursen für das britische Pfund (£) von 1,38 $ zu 1 £ und für den Euro (€) von 1,19 $ zu 1 € für das restliche Jahr.

Prognose für das Gesamtjahr 2021 der Moody's Corporation zum 5. August 2021 MOODY'S CORPORATION Aktuelle Prognose(2) Letzte öffentlich bekannt gegebene Prognose Umsatz Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich NC Betriebliche Aufwendungen rund 10% Anstieg im mittleren zweistelligen Prozentbereich Operative Marge 45% - 46% rund 47% Bereinigte operative Marge(1) rund 50% rund 51% Zinsergebnis 160 - 180 Mio. USD NC Effektiver Steuersatz 20% - 22% NC Verwässertes EPS 10,90 bis 11,20 USD 10,95 bis 11,25 USD Bereinigtes verwässertes EPS(1) 11,55 bis 11,85 USD NC Operativer Cashflow 2,3 bis 2,4 Mrd. USD NC Freier Cashflow (1) 2,2 bis 2,3 Mrd. USD NC Aktienrückkäufe rund 750 Mio. USD (abhängig von

verfügbaren Barmitteln, Marktbedingungen und weiteren laufenden Entscheidungen zur

Kapitalallokation) rund 1,5 Mrd. USD (abhängig von

verfügbaren Barmitteln, Marktbedingungen und weiteren laufenden Entscheidungen zur

Kapitalallokation) Moody's Investors Service (MIS) Aktuelle Prognose Letzte öffentlich bekannt gegebene Prognose MIS - weltweiter Umsatz Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich NC MIS - bereinigte operative Marge (1) rund 61% NC Moody's Analytics (MA) Aktuelle Prognose Letzte öffentlich bekannt gegebene Prognose MA - weltweiter Umsatz Anstieg im mittleren Zehnprozentbereich Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich MA - bereinigte operative Marge (1) rund 29% 30% bis 31% NC - Für diesen Posten gibt es keinen Unterschied zwischen der aktuellen Prognose des Unternehmens und der letzten öffentlich bekannt gegebenen Prognose.

Hinweis: Die gesamte aktuelle Prognose per 5. August 2021. Alle zuletzt veröffentlichten Prognosen per 28. Juli 2021.

(1) Diese Kennzahlen sind bereinigte Kennzahlen. Überleitung dieser Kennzahlen zu den vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen siehe unten.

(2) Beinhaltet Annahmen in Bezug auf die Konformität von RMS mit den Rechnungslegungsgrundsätzen von Moody's sowie den geschätzten Effekt der bilanziellen Korrektur mit Blick auf die Übernahme.

Tabelle 1 - Ausblick 2021, Fortsetzung

Im Folgenden sind die Überleitungen der bereinigten prognosegestützten Kennzahlen des Unternehmens auf die vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen dargestellt:

Prognose zum

31. Dezember 2021 Prognose für die operative Marge 45% bis 46% Abschreibungen rund 4,5% Umstrukturierung nicht nennenswert Prognose für die bereinigte operative Marge rund 50% Prognose zum

31. Dezember 2021 Prognose für den operativen Cashflow 2,3 bis 2,4 Mrd. USD Abzüglich: Investitionsausgaben rund 100 Mio. USD Prognose für freien Cashfflow 2,2 bis 2,3 Mrd. USD Prognose zum

31. Dezember 2021 Prognose für das verwässerte EPS 10,90 bis 11,20 USD Akquisitionsbedingte immaterielle Abschreibung rund 0,65 USD Umstrukturierung nicht nennenswert Prognose für das bereinigte verwässerte EPS 11,55 bis 11,85 USD

1 Die prognostizierten Finanzkennzahlen für das am 30. September 2021 endende Geschäftsjahr für RMS sind abhängig von der endgültigen Konformität mit den Rechnungslegungsgrundsätzen von Moody's.

2 Tabelle 1 – „Ausblick 2021“ enthält eine vollständige Aufstellung der Prognosen sowie Informationen zur Überleitung von allen in dieser Pressemitteilung erwähnten bereinigten Kennzahlen und US-GAAP sowie der vom Unternehmen in Bezug auf seine Prognosen verwendeten Annahmen. Es wird die Annahme zugrunde gelegt, dass der Vollzug der Übernahme Ende des dritten Quartals 2021 erfolgt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

