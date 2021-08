The NAGA Group AG

Das Fintech NAGA mit Sitz in Deutschland ist eine führende Social-Investment-Plattform mit einer globalen Community von mehr als einer Million Nutzer, die die Welt durch Dezentralisierung der Finanztechnologie revolutionieren will - und jedem Zugang zu den besten Finanzmarktinstrumenten auf der ganzen Welt bietet.

Die Vereinbarung zwischen NAGA und Sevilla FC steht dabei für eine strategische Allianz, die weit über eine traditionelle Partnerschaft hinausgeht. Beide Unternehmen werden zusammenarbeiten, um exklusive Inhalte und Dienstleistungen anzubieten und technologische Projekte und Innovationen zu entwickeln - die darauf abzielen, den finanziellen Sachverstand und die damit verbundene Entscheidungsfindung zu verbessern.

José Castro Carmona, Vereinspräsident des FC Sevilla, sagt hierzu: "Wir freuen uns, mit einer Marke wie NAGA - die führend in ihrer Branche ist - zusammenzuarbeiten, ja uns mit ihr zu verbinden. Ab heute werden wir mit dem Fintech ein großartiges Symbol des FC Sevilla teilen - unser Trikot. Ein Trikot, das Leidenschaft, Hingabe und unser wichtigstes Gen repräsentiert, nämlich niemals aufzugeben. All diese Attribute haben unseren Klub zu legendären Momenten getrieben, darunter einem weiteren Jahr in der UEFA Champions League. Innerhalb dieser Partnerschaft werden wir einige unserer wichtigsten Werte wie Innovation, Technologie und die Nähe zu unserer globalen Anhängerschaft teilen. Ich bin überzeugt, dass diese Verbindung unseren beiden Organisationen große Vorteile bringen wird."



Benjamin Bilski, CEO von NAGA, betont: "Der grenzenlose Ehrgeiz des FC Sevilla und die Leidenschaft seiner Fans im Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán haben selbst in der Fußballwelt Seltenheitswert. Wir freuen uns sehr, den Verein und dessen Fangemeinde mit unserer neuen Partnerschaft zu unterstützen. Wir sind sicher, dass dies der Anhängerschaft von Sevilla zugutekommt und dazu beiträgt, die Marke NAGA weltweit bekannter zu machen und auszubauen. Schließlich kann der FC Sevilla eine so reiche Erfolgsbilanz und Geschichte vorweisen. Wir wünschen der Mannschaft daher alles Gute für die kommenden Spielzeiten. Lasst uns gemeinsam nach den Sternen greifen!"