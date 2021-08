Nach den Turbulenzen an den Rohstoffmärkten gilt es sich nun wieder auf die Fakten zu konzentrieren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

beim Gold und Silber kam es am Montag im Asienhandel zu einem regelrechten ‚Sell-Off‘! Zwischenzeitlich wurde der Goldpreis im Tief auf annähernd 1.680,- USD je Unze gedrückt. Der Silberpreis wurde sogar bis auf annähernd 22,- USD je Feinunze gedrückt! Dieser ‚Sell-Off‘ gepaart mit der derzeit absolut miserablen Stimmung bei den Edelmetallen und Edelmetallaktien könnte sich allerdings schon bald als hervorragendes Kaufsignal herausstellen.

Denn zuletzt kam es bei den Rohstoffaktien immer anders als die Masse dachte. Wenn Charttechnisch alle Ampeln auf Grün standen und die Stimmung gut war, wurde abverkauft! Und wenn alle dachten, schei… es geht jetzt noch deutlich tiefer stiegen die Kurse! Daher könnten gerade jetzt nochmals günstige Kaufkurse generiert worden sein.

Denn an den Fundamentaldaten, die für Gold und Edelmetalle sprechen, wie Inflation, Negativzins und die unendliche Geldvermehrung haben nach wie vor Bestand! Und gerade gute Gold-Produzenten wie OceanaGold, die erst gerade wieder hervorragende Produktions- und Finanzdaten vorgelegt haben, sollten schon deshalb sehr bald die Trendumkehr einleiten!

Mit Abschluss der ersten Jahreshälfte des laufenden Jahres setzt OceanaGold (WKN: A0MVLD / TSX: OGC) ein nicht zu übersehendes Ausrufezeichen, vor allem, was den Umsatz und die Goldproduktion betreffen. Beide Bereiche schnellten rekordverdächtig zweistellig nach oben und unterstreichen mit dieser erstklassigen Performance die Power, die in OceanaGold als Unternehmen und in den von ihm auf drei verschiedenen Kontinenten betriebenen Minen ‚Haile‘ (USA), ‚Waihi‘, ‚Macraes‘ (beide in (Neuseeland) und ‚Didipio‘ (Philippinen) steckt.

Formidable Finanzen!

Mit insgesamt 331,5 Millionen USD katapultierte OceanaGold seinen Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um sensationelle 42 % nach oben. Ebenso fantastisch fiel das bereinigte EBITDA aus, das mit 161,9 Millionen USD das Ergebnis aus den ersten sechs Monaten des letzten Jahres fast dreifach in den Schatten stellte. Im Quartalsvergleich legte das bereinigte EBITDA in Q2-2021 um satte 43 % zu und knackte mit 95,4 Millionen USD fast die magische Marke von 100 Millionen USD.

Die OceanaGold-Aktionäre konnten sich zum 30.06. somit über einen bereinigten Nettogewinn von 0,05 USD pro Aktie freuen.

Bei so vielen statistischen Zahlen darf die Liquidität natürlich auch nicht zu kurz kommen. Im Falle von OceanaGold sollten wir in diesem Fall eher von üppigen (Bar-) Mitteln sprechen, die zum 30.Juni 2021 bei 142,3 Millionen USD Gesamtliquidität inklusive 92,3 Millionen USD Barmitteln und 50 Millionen USD nicht in Anspruch genommener Kreditlinien lagen. Alles in allem also eine erstklassige Liquiditätsausstattung!

Perfekte Performance auch bei der Goldproduktion!

177.039 Unzen Gold und damit ein Produktionsplus von 27 % verglichen zum ersten Halbjahr 2020 - viel mehr großartige Ergebnisse kann man wohl kaum liefern, wobei der genaue Blick auf das 2. Quartal auch beeindruckend ist. Hier nämlich lag die Unzen-Produktion bei 93.848, vor allem getrieben durch OceanaGolds US-Mine ‚Haile‘. Die lieferte sensationelle 57.240 Unzen im zweiten Quartal 2021 respektive 101.581 Unzen im ersten Halbjahr 2021 und war damit das dynamischste Zugpferd in der Minen-Familie von OceanaGold.

Quelle: OceanaGold

Ein genügsames Zugpferd, wohlgemerkt. Denn bei gleichzeitig stark anziehender Goldproduktion gingen die Gesamtproduktions- und Cash-Kosten in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres runter auf 953,- USD bzw. 684,- USD pro Unze, ein Rückgang um 36 % verglichen zum Vorjahreszeitraum. In Kombination mit höheren Goldverkäufen und einem höheren erzielten Verkaufspreis sicherte sich ‚Haile‘ damit nicht nur die Pole-Position vor ‚Waihi‘, ‚Macraes‘ und ‚Didipio‘, sondern konnte damit auch deren schwächere Performance ausgleichen, die größtenteils COVID- und wartungsbedingter Abschaltungen geschuldet waren.

Zuversichtlich in die nahe Zukunft!

Michael Holmes, Präsident und CEO von OceanaGold, zeigt sich sowohl von den finanziellen wie auch von den operativen Ergebnissen beeindruckt und blickt mit diesen starken Zahlen im Rücken umso entschiedener nach vorne.

„Mit ‚Haile‘ als unser aktuelles Zugpferd sind wir auf bestem Wege, unser Ziel, nämlich 160.000 Unzen Gold zu liefern, einen großen Schritt näher gerückt. Parallel dazu werden wir weiterhin an der Optimierung unserer Produktionskosten arbeiten und damit eine noch höhere Effizienz und natürlich auch höhere Gewinne erreichen. Mit den Upgrades der ‚Waihi‘-Anlage und einer baldigen Wiederaufnahme des Betriebs ‚Didipio‘, sind wir bestens aufgestellt, um auch im zweiten Halbjahr 2021 weiter auf der Erfolgsspur zu fahren.“

Dieser Wille, so Holmes abschließend, spiegele sich unter anderem im kräftigen organischen Wachstum wider, den das Unternehmen entschlossen vorantreibe, vor allem in Form der Untertageerschließung bei ‚Martha Underground‘ ebenso wie personell. Hier habe man sich mit Paul Benson als neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats ab 1. Oktober 2021 gezielt strategisch verstärkt.

Fazit:

Mit der nun auch wieder stufenweisen Inbetriebnahme des ‚Didipio‘-Gold-Kupfer-Betriebs deren Verarbeitungsanlage direkt wieder hochgefahren werden kann, da noch 19 Millionen Tonnen Erz auf Halde liegen, ist davon auszugehen, dass innerhalb der kommenden etwa zwölf Monate die volle untertägige Produktionskapazität erreicht wird, die dann etwa 10.000 Unzen Gold und 1.000 Tonnen Kupfer pro Monat zur Konzernproduktion beisteuern wird. Eine Menge, die sich also signifikant in der Unternehmensbilanz auswirken sollte! Bei OceanaGold stehen somit wieder alle Ampeln, auch die Kurs-Ampel, nicht nur auf Grün, sondern schon vielmehr auf Dunkelgrün!!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

