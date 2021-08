Handelskonzern Ahold Delhaize hebt Prognose erneut an

ZANDAAM (dpa-AFX) - Der niederländische Handelskonzern Ahold Delhaize wird trotz coronabedingt höherer Kosten zum Beispiel in der Lieferkette für das Gesamtjahr erneut optimistischer. Die bereinigte operative Marge soll nun rund 4,3 Prozent betragen, nachdem das Management bislang von mindestens vier Prozent ausgegangen war. Zudem soll das Plus beim bereinigten Ergebnis pro Aktie im oberen Zehner-Prozentbereich liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zandaam mittteilte. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg im maximal mittleren Zehner-Prozentbereich angepeilt. Gestützt wurde die erhöhte Prognose unter anderem von dem Sparkurs, mit dem Ahold den steigenden Kosten gegensteuert.

Im zweiten Quartal habe die Marge bei 4,5 Prozent gelegen - das waren auf Basis konstanter Wechselkurs 0,8 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Damals hatte der Einzelhändler allerdings von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für viele Menschen profitiert. So wurde zum Beispiel mehr in Supermärkten eingekauft, weil Restaurants geschlossen waren. Die angehobene Prognose könnte den Kurs der im EuroStoxx 50 notierten Aktie weiter beflügeln. Diese war erst am Dienstag auf ein Mehrjahreshoch gestiegen./lew/zb/mis