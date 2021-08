Landesbank Helaba bilanziert erstes Halbjahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach nach guten Geschäften in den vergangenen Monaten die Zuversicht gewachsen. Helaba-Chef Thomas Groß äußert sich am Donnerstag (11.00) zu den Halbjahreszahlen der drittgrößten deutschen Landesbank. Der seit Anfang Juni 2020 amtierende Manager hatte bereits durchblicken lassen, dass die ersten sechs Monate gut gelaufen seien.

Im von der Corona-Krise geprägten Jahr 2020 hatte die Helaba vor Steuern 223 (Vorjahr: 518) Millionen Euro verdient, nach Steuern standen 177 (Vorjahr: 470) Millionen Euro Gewinn in den Büchern. Es sei zu erwarten, dass die 223 Millionen Euro vor Steuern im laufenden Jahr deutlich übertroffen würden, sagte Groß jüngst.

In den kommenden Jahren will das Institut jährlich mindestens einen Vorsteuergewinn von 500 Millionen Euro erzielen. Ebenfalls 500 Millionen Euro ist die Zielgröße beim Provisionsergebnis, das sich zum Beispiel aus Einnahmen der Bank als Dienstleister für Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg speist./mar/DP/men