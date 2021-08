Marktteilnehmer berichteten von einem weitgehend ruhigen Geschäft zum Wochenausklang und verwiesen auf einen Mangel an Impulsen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare dünn.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg 12,33 Punkte oder 0,34 Prozent auf 3647,24 Einheiten. Auch das europäische Umfeld verabschiedete sich mit freundlicher Tendenz ins Wochenende.

Am Nachmittag fanden aktuelle US-Wirtschaftsdaten Beachtung unter den Investoren: Wegen stark steigender Preise hat sich die Stimmung der US-Konsumenten im August so stark eingetrübt wie seit Dezember 2011 nicht mehr. Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 70,2 Zähler, nach 81,2 im Juli. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Aktien von Rosenbauer schlossen nach Zahlenvorlage um knapp zwei Prozent fester. Der Feuerwehrhersteller ist im Halbjahr nach einem kleinen Verlust zu Jahresbeginn wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Trotz Aufholprozess im zweiten Quartal lag der Konzernumsatz mit 448,1 Millionen Euro leicht unter dem historischen Rekord von 458,0 Millionen Euro im Vorjahr. Das Orderbuch ist mit 1,09 (1,12) Milliarden Euro weiterhin gut gefüllt.

Hingegen knüpften Polytec mit minus 3,17 Prozent auf 9,17 Euro an die klaren Vortagesverluste an. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien nach den jüngst vorgelegten Ergebnissen bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 16,00 Euro wurde unverändert beibehalten. Die Wertpapier-Experten von Warburg Research haben ihre "Buy"-Empfehlung und das Kursziel von 15,00 Euro bestätigt.

Die Anteilsscheine von Andritz verbesserten sich um 1,15 Prozent auf 49,20 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers von 53,00 auf 55,00 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Buy" bestätigten die Experten.

Mit Zugewinnen gingen die heimischen Versicherer aus dem Handel. So führten Vienna Insurance Group mit plus 2,65 Prozent die Gewinnerliste im prime market an und UNIQA schlossen um 0,91 Prozent höher. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission erlauben der Vienna Insurance Group den Erwerb des Zentral-und Osteuropa-Geschäfts des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon. Allerdings ist der geplante Deal - bereits seit April - weiterhin durch eine Blockade Ungarns untersagt./ger/ste/APA/nas