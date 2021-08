Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ANALYSE-FLASH Deutsche Bank belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro Die Deutsche Bank hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe in den vergangenen Jahren durchgehend in die internen Kapazitäten investiert, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag …