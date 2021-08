FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist erst einmal noch keine Erholung von den jüngsten Verlusten in Sicht. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte am Freitag knapp eine Stunde vor Handelseröffnung ein Minus von 0,22 Prozent auf 15 731 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird wohl zunächst ebenfalls etwas tiefer in den Handel starten.

Die Vorgaben aus Übersee für den letzten Handelstag der Woche sind derweil eher negativ. In den USA hatten die Börsen am Vortag zwar keine einheitliche Tendenz gezeigt. In Asien aber setzten sich die Kursverluste am Freitag fort, besonders in China ging es weiter kräftig bergab.