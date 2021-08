Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax minimal im Plus - MDax mit neuem Rekordhoch Nach drei Erholungstagen in Folge ist der Dax zur Wochenmitte freundlich in den Handel gestartet. Für größere Gewinne reichte es aber nicht. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, indes erreichte eine weitere Bestmarke. Kurz nach dem …