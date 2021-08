Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Wenig bewegt - Warten auf geldpolitische Signale Die Anleger haben sich am Mittwoch an den europäischen Börsen weiter nicht groß aus der Deckung gewagt. Der EuroStoxx 50 schloss wie schon am Vortag nur knapp im Plus. Am Ende legte er um 0,07 Prozent auf 4181,12 Punkte zu. "Insgesamt geht das …