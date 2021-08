DGAP-DD MBB SE english Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 26.08.2021, 19:45 | 31 | 0 | 0 26.08.2021, 19:45 |

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



26.08.2021 / 19:45

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: MBB Capital Management GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Christof Last name(s): Nesemeier Position: Executive Chairman

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 131.20 EUR 4854.40 EUR 131.60 EUR 10133.20 EUR 131.40 EUR 5124.60 EUR 131.80 EUR 2636.00 EUR 132.00 EUR 9240.00 EUR 132.00 EUR 14124.00 EUR 132.00 EUR 18480.00 EUR 132.00 EUR 14124.00 EUR 133.00 EUR 19418.00 EUR 133.00 EUR 1463.00 EUR 133.00 EUR 96558.00 EUR 133.00 EUR 53200.00 EUR 133.00 EUR 2261.00 EUR 133.00 EUR 1995.00 EUR 133.00 EUR 5453.00 EUR 133.00 EUR 6251.00 EUR 133.20 EUR 15984.00 EUR 133.20 EUR 15984.00 EUR 133.20 EUR 15984.00 EUR 133.00 EUR 8911.00 EUR 133.20 EUR 47952.00 EUR 133.00 EUR 5320.00 EUR 133.20 EUR 266.40 EUR 133.20 EUR 39960.00 EUR 133.20 EUR 23310.00 EUR 133.20 EUR 6260.40 EUR 133.20 EUR 16250.40 EUR 133.20 EUR 932.40 EUR 133.20 EUR 1864.80 EUR 133.20 EUR 532.80 EUR 133.20 EUR 3996.00 EUR 133.20 EUR 5461.20 EUR 133.80 EUR 14985.60 EUR 134.00 EUR 1340.00 EUR 134.00 EUR 3618.00 EUR 134.00 EUR 4288.00 EUR 134.00 EUR 536.00 EUR 134.00 EUR 2546.00 EUR 134.00 EUR 536.00 EUR 134.00 EUR 536.00 EUR 134.00 EUR 804.00 EUR







