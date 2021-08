Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax stabil ++ Gold wird attraktiver ++ Support.com: Der neueste Hype für Zocker ++ Affirm kooperiert mit Amazon.

> MÄRKTE & KURSE | Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Tagung der Notenbanker in Jackson Hole sorgte am Freitag für einen versöhnlichen Wochenausklang an den US-Börsen. Powell stellte noch für dieses Jahr eine Reduzierung der von der Fed getätigten Anleihekäufe in Aussicht. Zugleich betonte er aber, dass die Notenbank wegen der weiter bestehenden Corona-Risiken und der immer noch zu hohen Arbeitslosigkeit vorerst nicht an der Zinsschraube drehen will. Der Dow Jones legte daraufhin am Freitag um 0,69 % auf 35.455,80 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 0,88 % auf 4.509 Punkte, während der Nasdaq 100 den Handel sogar mit einem Plus von 1,01 % bei 15.432 Punkten beendete. An den deutschen Börsen dürfte heute das Thema Inflation wieder in den Vordergrund rücken, da um 14.00 Uhr vom Statistischen Bundesamt die Verbraucherpreise für August veröffentlicht werden. Der Dax eröffnete heute Morgen 0,03 % fester bei 15.856 Punkten und zeigte sich damit stabil. Angesichts der steigenden Inflation setzen die Deutschen unterdessen vermehrt auf Gold.