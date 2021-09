Steinhoffs börsennotierte Pepco-Sparte plant die Expansion auf den deutschen Markt. Die Rekrutierung von Mitarbeitern und die Sondierung des Immobilienmarktes haben bereits begonnen. Derzeit prüft die Discount-Warenkette die Eröffnung von Standorten in Berlin sowie Dresden, weitere Städte sollen folgen.Erste Läden in Deutschland will Pepco im Frühjahr 2022 eröffnen, geplant sind Standorte mit 350 bis 650 Quadratmetern ...