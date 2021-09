DGAP-Media / 02.09.2021 / 15:41

action press übernimmt ddp: in Deutschland entsteht eine der größten Bildagenturen der Welt action press nun mit 110 Millionen digitalen Assets im Bestand, bis zu 50.000 neuen Bildern täglich - 5.000 Fotografen und Videoproduzenten in 120 Ländern - 130 Partneragenturen



Frankfurt am Main/Hamburg, 2. September 2021 - Es ist die zweite Übernahme nach Erwerb des Bildmaterials des kleineren Wettbewerbers face to face GmbH im Februar 2021 und eine der größten im gesamten Wirtschaftszweig der Bilddatenbanken: Die action press AG (Frankfurt am Main), Muttergesellschaft der 1970 in Hamburg gegründeten Medienagentur action press international GmbH, hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 % der Anteile der ddp Media GmbH (Hamburg) abgeschlossen.