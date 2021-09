NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.



Photon Energy erwägt neue Anleihe

- Das Unternehmen beabsichtigt, den Inhabern der bestehenden 7,75% Anleihe 2017/2022 im Wege eines Umtauschangebots eine neue Unternehmensanleihe anzubieten.

- Die von bestehenden Anleihegläubigern nicht gezeichneten Schuldverschreibungen würden im Wege eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten.

- Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als Sole Global Coordinator mit der Organisation der Vorsondierung sowie der Begleitung einer etwaigen Anleihebegebung beauftragt.



Amsterdam - 2. September 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN (das "Unternehmen") gab heute seine Absicht bekannt, eine neue Unternehmensanleihe zu begeben, die zunächst den Inhabern der bestehende 7,75 % Anleihe 2017/2022 (DE000A19MFH4) mit Fälligkeit am 27. Oktober 2022 angeboten wird. Die nicht von bestehenden Anleihegläubigern gezeichneten neuen Schuldverschreibungen würden dann im Wege eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich, im Großherzogtum Luxemburg und möglicherweise weiteren zentraleuropäischen Ländern angeboten.

Ob und in welchem Umfang die Schuldverschreibungen ausgegeben werden, hängt vom Ergebnis einer Vorabsondierung mit ausgewählten institutionellen Anlegern und den dann herrschenden Marktbedingungen ab.

Ob und in welchem Umfang die Schuldverschreibungen ausgegeben werden, hängt vom Ergebnis einer Vorabsondierung mit ausgewählten institutionellen Anlegern und den dann herrschenden Marktbedingungen ab.



Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von 546 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 300 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.