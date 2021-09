Sachwert-Ticker: Wattner erwirbt 15. Solarkraftwerk, Scope-Rating für hep, DFI kauft neue Immobilie in Berlin

Wattner SunAsset 10: mit weiterem Solarkraftwerk

Der Energieinvestor hat für den Wattner SunAsset 10 das Solarkraftwerk-Portfolio erweitert, die Ratingagentur Scope hat den Anbieter hep mit „A“ bewertet – diese und weitere News im Überblick.

Die Kölner Wattner AG hat das Portfolio der Vermögensanlage Wattner SunAsset 10 erweitert. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurde das 15. Solarkraftwerk übernommen, Kaufpreis: 2,5 Millionen Euro. „Es handelt sich um die Freiflächenanlage Müssentin mit einer Gesamtleistung von 6,441 Megawatt (MW) und einer gesetzlich garantierten Einspeisevergütung für den Solarstrom in Höhe von 0,1208 Euro je Kilowattstunde“, so Wattner. Die nun zum Portfolio gehörenden Solarkraftwerke haben den Angaben zufolge eine Gesamtleistung von rund 63 MW und ein Investitionsvolumen von 31,6 Millionen Euro. Weitere Kraftwerke mit rund 34 MW sollen hinzukommen.