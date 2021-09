Krypto-Roundtable Die Blockchain wird die Wertschöpfung so verteilen wie das Internet Information Gastautor: Helge Rehbein 55 | 0 | 0 07.09.2021, 08:07 | Von Sneakers über Investments in Sachwerte wie Kunst oder Immobilien bis hin zu exklusiven Konzerten, die in einer digitalen Welt gegeben werden, die Blockchain macht es möglich. Von Sneakers über Investments in Sachwerte wie Kunst oder Immobilien bis hin zu exklusiven Konzerten, die in einer digitalen Welt gegeben werden, die Blockchain macht es möglich. Die Blockchain bietet bereits unzählige (Investment-)Möglichkeiten, die vorher nicht denkbar waren. Heutzutage können selbst Sammlerstücke, Kunst und Immobilien über die Technologie gehandelt werden. Dennoch stehen gerade Kryptowährungen aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs oft in der Kritik. Was an den Vorwürfen dran ist und welche Vorteile die Blockchain in Sachen Nachhaltigkeit bietet, diskutieren Henning Wagner, Max Lautenschläger, Michael Geike und Max Heinzle. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

