TubeSolar beruft Finanzvorstand

TubeSolar beruft zum Jahresbeginn 2022 einen Finanzvorstand: Das Amt soll Felix T. Mantke bekleiden, der in den vergangenen fünf Jahren laut Angaben der Gesellschaft bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig war. Zur Laufzeit des Vertrages des 47-jährigen Managers macht TubeSolar am Donnerstag keine Angaben.„Die Gesellschaft tritt ab 2022 mit Beginn der hochautomatisierten Fertigung in die operative Phase ...