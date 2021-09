Toronto, Ontario - 10. September 2021 - Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FRA: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. den R&B-Sänger, Songwriter und Rapper Khalil verpflichtet hat, um auf der NFT-Plattform von New World Inc. exklusive Non-Fungible Tokens („NFT“) für Musik zu schaffen.

Als Künstler, der dafür bekannt ist, Grenzen zu überschreiten und sich nie mit dem Status quo zufriedenzugeben, sucht Khalil immer nach neuen Möglichkeiten, seine Kunst zu präsentieren. Nach seiner jüngsten Hit Single Wait on It, plant Khalil die Plattform von New World als neue Möglichkeit zu nutzen, um kreativ mit seinen Fans zu interagieren, indem er NFTs veröffentlicht, die exklusive Musik zusammen mit digitaler Kunst enthalten, die in Augmented Reality in der New World App angesehen werden können.

„Ich habe im letzten Jahr an einigen Projekten gearbeitet und beschlossen, meine Musik mit Kunst zu mischen, sodass die Schaffung eines NFT das perfekte Medium war. Das Kombinieren von Audio und Grafik ist für mich eine neue Möglichkeit, meine Kreativität zum Ausdruck zu bringen und sie mit meinen Fans zu teilen“, kommentierte Khalil.

Das interne Kreativteam von New World macht es den Mitwirkenden leicht, exklusive NFTs zu entwickeln und auf globaler Ebene zu teilen. Khalil ist begeistert, mit New World zusammenzuarbeiten, um NFTs zu schaffen, die eine einzigartige Möglichkeit bieten, seine Musik mit Kunst zu verbinden.

Instagram: https://www.instagram.com/khalil/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0TzMK687XQf4EwLFYvpDLz

Twitter: https://twitter.com/crazykhalil

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io