Moody's und BitSight kooperieren bei der Entwicklung einer integrierten Plattform zur Bekämpfung von Cybersicherheitsrisiken

In den letzten 18 Monaten hat die exponentielle Zunahme von Cyberangriffen und Ransomware Hunderte von Milliarden Dollar an Kosten verursacht, die Stabilität und den Ruf von Unternehmen auf der ganzen Welt bedroht und dazu geführt, dass Führungskräfte und Vorstände ihr Cyberrisiko unbedingt bewerten und quantifizieren müssen. Eine von Moody's Investors Service durchgeführte Analyse der Anfälligkeit gegenüber Cyberangriffen und deren Auswirkungen identifizierte 13 Sektoren mit hohem oder mittlerem Risiko und einer bewerteten Gesamtverschuldung von über 20 Billionen US-Dollar.

Mit der heute angekündigten Transaktion investiert Moody's 250 Millionen Dollar in BitSight, einen Pionier im Bereich der Cybersecurity-Ratings. Darüber hinaus wird BitSight VisibleRisk übernehmen, ein von Moody's und der globalen Firmengruppe Team8 gegründetes Joint Venture zur Bewertung von Cyberrisiken.

BitSight unterstützt Marktteilnehmer dabei, Cyberrisiken durch Ratings, Analysen und Performance Management-Tools besser einzuschätzen, und liefert einzigartige Einblicke für über 2.300 globale Kunden, darunter viele Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, Versicherer und Vermögensverwalter. Moody's will die umfangreichen Daten und Forschungsergebnisse von BitSight für sein wachsendes Angebot an integrierten Produkten zur Risikobewertung nutzen. Die Übernahme von VisibleRisk durch BitSight ergänzt das bereits vorhandene Know-how um eine einzigartige, tiefgreifende Fähigkeit zur Bewertung von Cyberrisiken und erweitert die Möglichkeiten, die finanzielle Gefährdung eines Unternehmens durch diese Risiken zu analysieren und zu berechnen. BitSight erhält durch die Transaktion einen Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar, was die Führungsposition des Unternehmens in einem schnell wachsenden Daten- und Analysemarkt widerspiegelt.