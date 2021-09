Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Auf neue Ideen kommen beim Schlagzeug spielen, gemeinsamesKochen in der Event-Küche und den Büroalltag in der hauseigenen Kiezkneipeausklingen lassen: Das alles wird für über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterder XING-Mutter NEW WORK SE künftig Teil des Arbeitsalltags sein. Um in seinemneuen Headquarter "New Work Harbour" eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen,hat der Konzern seine Mitarbeitenden eng in alle Entscheidungen eingebunden. Imeinstigen Unilever-Gebäude in der Hamburger HafenCity ist auf diese Weise eineArbeitswelt entstanden, die neben modernsten Büroflächen auch Raum für Freizeitund Hobbys bietet. Zwei Jahre dauerten die Planungs- und Umbauarbeiten, die vonden Bau- und Arbeitswelt-Experten des Stuttgarter Beratungsunternehmens Drees &Sommer eng begleitet wurden. Trotz coronabedingten Planänderungen konnte dasGebäude termingerecht fertig gestellt werden."Gerade nach den Veränderungen der Pandemie möchten wir unseren Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern einen Ort bieten, an dem sie all das haben, was das Homeofficenicht leisten kann", erklärt Kai Hollensteiner, Projektleiter der NEW WORK SE."Obwohl New Work bei uns in gewisser Weise schon lange Realität ist, sind wirdiesen Weg jetzt noch konsequenter gegangen. Wir wollen ein motivierendes,energiegeladenes Arbeitsumfeld schaffen, das die Arbeitswelt nach Coronabereichert - unser Officehome." Was das konkret heißt, zeigt das Unternehmen imNEW WORK Harbour: Eine moderne Arbeitsumgebung für den idealen Workflow in offengestalteten Räumlichkeiten.Kein Dienst nach VorschriftMit althergebrachten Großraumbüros, in denen Schreibtische lieblosaneinandergereiht sind, hat das Konzept dabei nichts zu tun. Vielmehr geht es umeine offene Landschaft mit unterschiedlichen Zonen: Wer Freiraum für kreativesArbeiten braucht, nutzt die Projekträume oder die Kreativflächen im sechstenStock. Hier lassen sich im Handumdrehen aus modularen und flexiblen Möbelnmaßgeschneiderte Arbeitsumgebungen realisieren. Hochkonzentriert allein arbeitenoder ein vertrauliches Telefonat führen können die Mitarbeitenden inabgetrennten Rückzugsorten und schalldichten Boxen. Für Videokonferenzen stehenmit modernster Medientechnik ausgerüstete Besprechungsräume zur Verfügung. Undwer zwischendurch eine Pause braucht, hat zahlreiche Möglichkeiten zurRegeneration: Auf der Dachterrasse kann man beim Open-Air-Yoga frische Luftschnappen und den Blick über die Stadt und den Hafen schweifen lassen.Inspiration bietet auch die hauseigene Bibliothek mit zahlreichen Büchern undMagazinen zum Schmökern oder die Sound Bar mit Schallplattensammlung und