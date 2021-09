Bonn (ots) - Immer mehr Menschen erleben täglich in Supermärkten oder an anderen

Kassenterminals die Möglichkeit des sogenannten mobilen Zahlens - dem Zahlen mit

Hilfe des Smartphones - und immer mehr nutzen diese Möglichkeit nicht zuletzt

aus hygienischen Gründen in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch was sich

hierzulande erst wachsender Beliebtheit erfreut, ist in einigen anderen Ländern

bereits längst etabliert. Die norisbank gibt mit ihren Tipps rund um das mobile

Bezahlen (https://ots.de/ZZBGDC) Orientierung, was zu beachten ist.



Lange Zeit war das bargeldlose Bezahlen in Geschäften nur durch Nutzung einer

Kredit- oder Debitkarte

(https://www.norisbank.de/girokonto/karten/uebersicht.html) in Form der

bekannten Plastikkarte möglich. Besonders beliebt ist das kontaktlose Bezahlen

von kleineren Beträgen mit Kredit- oder Debitkarte, da in vielen Geschäften

meist Beträge bis zu 50 Euro ohne Eingabe der PIN mobil gezahlt werden können.

Inzwischen können Menschen jedoch auch ohne den Griff zur Karte bargeldlos

zahlen.







überall möglich, wo auch das kontaktlose Bezahlen mit Kredit- und Debitkarten

durchführbar ist. Möglich macht dies eine Technologie, die abgekürzt NFC heißt.

NFC steht für Near Field Communication und bezeichnet einen internationalen

Übertragungsstandard zum drahtlosen Datenaustausch über kurze Distanzen, der

unter Beachtung aktueller Sicherheitsansprüche entwickelt wurde. So werden

beispielsweise Smartphones oder Smartwatches, bei denen ein entsprechender

Service wie zum Beispiel

Debitkarten zum Zweck des mobilen beziehungsweise kontaktlosen Bezahlens einfach

nah an ein Lesegerät am Kassenterminal gehalten. Ob ein Kassenterminal die

hierzu erforderliche NFC-Technologie (https://www.norisbank.de/service/kontakt-u

nd-wissen/finanzwissen/nfc-kreditkarte.html) unterstützt, erkennt man am

NFC-Logo, einem dreieckigen Wellen-Symbol, auf dem Lesegerät an der jeweiligen

Kasse. Die Datenübertragung erfolgt beim kontaktlosen genauso wie auch beim

mobilen Bezahlen an der Kasse per Funk, sodass die Kredit- oder Debitkarte

beziehungsweise das Smartphone nicht aus der Hand gelegt werden muss.



Mobile Payment-Lösungen etablieren sich



Viele Banken bieten inzwischen mobile Bezahlmöglichkeiten über eine hauseigene

Banking-App (https://www.norisbank.de/service/banking/norisbank-app.html) an. Zu

diesen sogenannten "Mobile Payment"-Lösungen auf dem Markt zählen zum Beispiel Seite 2 ► Seite 1 von 2



Grundsätzlich ist das mobile Bezahlen - also das Zahlen mit dem Smartphone -überall möglich, wo auch das kontaktlose Bezahlen mit Kredit- und Debitkartendurchführbar ist. Möglich macht dies eine Technologie, die abgekürzt NFC heißt.NFC steht für Near Field Communication und bezeichnet einen internationalenÜbertragungsstandard zum drahtlosen Datenaustausch über kurze Distanzen, derunter Beachtung aktueller Sicherheitsansprüche entwickelt wurde. So werdenbeispielsweise Smartphones oder Smartwatches, bei denen ein entsprechenderService wie zum Beispiel Apple Pay aktiviert ist, genauso wie die Kredit- oderDebitkarten zum Zweck des mobilen beziehungsweise kontaktlosen Bezahlens einfachnah an ein Lesegerät am Kassenterminal gehalten. Ob ein Kassenterminal diehierzu erforderliche NFC-Technologie (https://www.norisbank.de/service/kontakt-und-wissen/finanzwissen/nfc-kreditkarte.html) unterstützt, erkennt man amNFC-Logo, einem dreieckigen Wellen-Symbol, auf dem Lesegerät an der jeweiligenKasse. Die Datenübertragung erfolgt beim kontaktlosen genauso wie auch beimmobilen Bezahlen an der Kasse per Funk, sodass die Kredit- oder Debitkartebeziehungsweise das Smartphone nicht aus der Hand gelegt werden muss.Mobile Payment-Lösungen etablieren sichViele Banken bieten inzwischen mobile Bezahlmöglichkeiten über eine hauseigeneBanking-App (https://www.norisbank.de/service/banking/norisbank-app.html) an. Zudiesen sogenannten "Mobile Payment"-Lösungen auf dem Markt zählen zum Beispiel