Liebe Leserinnen und Leser,

Goldaktien neigen dazu, in einem Markt, in dem Investoren Kryptowährungen, Wachstumsaktien und das „nächste große Ding“ verfolgen, unter dem Radar zu fliegen.

Gold ist seit Jahrhunderten ein Wertaufbewahrungsmittel, das heißt, es besitzt Kaufkraft als Ersatz für Papiergeld. Wir bezahlen Waren und Dienstleistungen mit Papiergeld, aber die Kaufkraft dieses Geldes ändert sich im Laufe der Zeit, da die Menge an Papiergeld, die in der Wirtschaft zirkuliert, schwankt.

Die Zentralbanken steuern, wie viel Papiergeld zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Wirtschaft fließt, und haben die Papiergeldmenge in den letzten zwei Jahren als Reaktion auf die Pandemie deutlich erhöht. Wenn mehr Papiergeld in die Wirtschaft gelangt, kann dies die Kaufkraft jedes Dollars verringern. Mit anderen Worten, der Preis von Waren und Dienstleistungen steigt, was als Inflation bezeichnet wird.

Gold ist jedoch eine endliche Ressource; Es gibt nur so viel Gold auf der Welt. Infolgedessen steigt der Wert von Gold, der sich in den Goldpreisen widerspiegelt, tendenziell bei steigender Inflation. Unternehmen, die Gold abbauen und verkaufen, sind wiederum profitabler, wenn die Goldpreise hoch sind.

Ein Unternehmen, welches schon bald vom Explorer zum Goldproduzenten aufsteigen wird, möchten wir Ihnen heute vorstellen:

ISIN: GB00B8225591 | WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA

Die Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA) ist ein in Großbritannien ansässiges AIM- und TSX-gelistetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung und den weiteren Nachweis einer großen kommerziellen Reserve auf seinem zu 100 % gehörenden La India-Projekt in Nicaragua ("La India") konzentriert.

Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA) hat eine Reihe von Projekten in Nicaragua, die in großen epithermalen und mesothermalen Goldgürteln liegen und das Potenzial haben, erstklassige Goldlagerstätten zu beherbergen.

Das Unternehmen hat sich eine 100-prozentige Beteiligung an einer Reihe von Projekten in Nicaragua gesichert und konzentriert sich hauptsächlich auf sein La India-Projekt in der Provinz Leon, für das es eine Umweltgenehmigung besitzt.

Die Mine bearbeitete ein Dutzend schmaler hochgradiger Adern unter Verwendung traditioneller Backstoping-Techniken, wobei die Minenentwässerung und der Erztransport zu einer zentralen Mühle über ein umfangreiches Netzwerk miteinander verbundener Entwässerungs- und Transportstollen erreicht wurden.

Condor Gold veröffentlicht äußerst

positive PEA-Studie für sein La India-Projekt

Schon seit längerem war sie angekündigt, nun ist sie endlich fertig: Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA) meldete in der letzten Woche die Veröffentlichung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (preliminary economic assessment , kurz "PEA") für sein in hundertprozentigem Besitz befindliches sein La India-Projekt in der Provinz Leon, Nicaragua.

Die PEA liest sich äußerst erfreulich und bescheinigt dem Projekt einen Kapitalwert („net present value“ oder NPV) von 418 Mio. US$ – nach Steuern.

Die Highlights der PEA-Studie

1.4Mtpa PEA Tagebau + Untertagebetrieb

Interner Zinsfuß (IRR") von 54 % und Nettogegenwartswert (NPV") nach Steuern von 418 Mio. US$, nach Abzug der Vorabinvestitionen, bei einem Diskontsatz von 5 % und einem Goldpreis von 1.700 US$/Unze.

Durchschnittliche Jahresproduktion von ca. 150.000 Unzen Gold in den ersten 9 Jahren der Produktion.

1.469.000 Unzen Gold über 12 Jahre Lebensdauer der Mine (LOM") produziert.

Anfänglicher Kapitalbedarf von 160 Mio. US$ (einschließlich Reservemittel), wobei die unterirdische Erschließung durch den Cashflow finanziert wird.

Amortisation 12 Monate.

Nachhaltige Gesamtkosten von 958 US$ pro Unze Gold über LOM.

Der robuste Basisfall weist bei einem Abzinsungssatz von 5 % und einem Goldpreis von 1.550 US$/Unze einen IRR von 43 % und einen NPV nach Steuern von 312 Millionen US$ auf.

1,225 Mtpa PEA La India Tagebau + Zuführungsgruben:

IRR von 58 % und ein NPV nach Steuern von 302 Millionen US$ bei einem Diskontsatz von 5 % und einem Goldpreis von 1.700 US$/Unze.

Durchschnittliche Jahresproduktion von ca. 120.000 Unzen Gold in den ersten 6 Jahren der Produktion.

862.000 Unzen Gold über 9 Jahre Lebensdauer der Mine ("LOM") produziert.

Ursprünglicher Kapitalbedarf von 153 Millionen US-Dollar (einschließlich Rückstellungen).

Amortisation 12 Monate.

Nachhaltige Gesamtkosten von 813 US$ pro Unze Gold.

Der robuste Basisfall weist bei einem Diskontsatz von 5 % und einem Goldpreis von 1.550 US$/Unze einen IRR von 48 % und einen NPV nach Steuern von 236 Millionen US$ auf.

Die vollständige PEA können Sie hier downloaden

First Majestic Silver Partner und Aktionär

Für das La India Projekt hat Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA) im März von First Majestic Silver eine Mühle erworben. Condor legte 6.5 Millionen US $ auf den Tisch, allerdings wird der Kaufpreis zum Teil mit Aktien (3 Mio. US $) bezahlt.

Die Erdarbeiten für das zukünftige Fundament der Mühlenanlage haben auch bereits begonnen und CEO Mark Child geht von baldiger Inbetriebnahme aus.

Investitionshöhepunkte

Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA) besitzt mit La India eine vollständig zugelassene Mine in Nicaragua!

Vollständig genehmigt, einschließlich der wichtigsten Umweltgenehmigung

Zugelassen für 100.000 Unzen Gold pro Jahr über 7-8 Jahre

Genehmigt: Über 1,12 Millionen Unzen Gold zugelassen zur Produktion La India Tagebau 900.000 Unzen Gold mit 3,1 g/t Gold Mestiza Tagebau 120.000 Unzen Gold mit 8,6 g/t Gold America Tagebau 97.000 Unzen Gold mit 3,8 g/t Gold

Es besteht die Möglichkeit, die Produktion auf 170.000 Unzen Gold p.a. zu erweitern

$ 690 All-in Sustaining Cash Cost

11 Mio. $ Barmittel

0,39-faches Kurs-Buch-Verhältnis - Marktkapitalisierung minus Bargeld = 73 Mio. $ vs. Kapitalwert 190 Mio. $ (zum Goldpreis von 1.250 US$)



Weitere Highlights können Sie der aktuellen Investorenpräsentation entnehmen:

Virtuelle Roadshow & Investorenpräsentation

mit Präsidenten & CEO Mark Child

Unser Fazit

Wir können Ihnen die Aktie von Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA nur wärmstens ans Anlegerherz legen!

Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA hat mit der Veröffentlichung der PEA erfolgversprechend bewiesen, dass mit diesem Explorer gerechnet werden muss.

Darüber hinaus schneidet die Aktie im Peergroup Vergleich hervorragend ab!

Denn die Bewertung ist vergleichsweise niedrig! Bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts (‚Net Asset Value’ / ‚NAV’) wird deutlich, dass Condor Gold (WKN: A1JZFM | Symbol: W5XA) noch deutlich unter dem Branchendurchschnitt gehandelt wird.

Die Chance-Risiko-Relation ist im Vergleich zu anderen Aktien also günstig.

Wir haben Ihnen die Aktie vorgestellt, entscheiden müssen wie immer Sie!

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

