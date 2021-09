Foto: finanzbusiness Carmen Mittler steigt in Stuttgart bei der Deutschen Bank auf Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 17 | 0 | 0 21.09.2021, 11:18 | Die 53-Jährige wird Sprecherin der Geschäftsleitung in der Region Südwest und folgt auf Andreas Torner, der nach fast einem Vierteljahrhundert das Institut auf eigenen Wunsch verlässt. Torner will unternehmerisch tätig werden.

