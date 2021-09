Cloud Nine meldet erste Veröffentlichung von Limitless Platform

Vancouver (British Columbia), 23. September 2021 – Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI, OTC: CLGUF, Frankfurt: 1JI0) („Cloud Nine“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für dezentrale Netzwerk- und Datenspeichertechnologie, meldet die erste Veröffentlichung seiner kürzlich erworbenen Limitless Platform.

Die Limitless Platform ist ein hybrides verteiltes Netzwerk, das konzipiert wurde, um die Ressourcen seiner Nutzer zu teilen. Das erste Produkt ist ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), bei dem die Nutzer ihre ungenutzte Rechenleistung gegen einen sicheren Internetzugang und eine bessere Privatsphäre eintauschen. Versionen für die gängigsten Geräte wie Windows, Mac, Mobiltelefon und später Xbox bzw. gängige Netzwerkspeichergeräte wie Synology NAS werden voraussichtlich in den kommenden Tagen verfügbar sein und das Unternehmen fordert die Nutzer auf, die Plattform auszuprobieren und ein Feedback abzugeben. Nach einer anfänglichen Anlaufphase oder „Kalibrierung“ beabsichtigt das Unternehmen, die Nutzer für das Teilen von Ressourcen mit der Plattform durch vergünstigte Serviceangebote, wie etwa Datenspeicherdienste, zu belohnen bzw. zu entschädigen. Die Belohnungen oder Rabatte für die Nutzer werden zu einem späteren Zeitpunkt nach der Einführung und nach dem Erhalt eines Feedbacks festgelegt. Diese Rechenleistung könnte für eine Vielzahl an Anwendungsfällen genutzt werden, wie etwa für das Teilen von Netzwerken und Speicherplatz, das Schürfen von Kryptowährungen, das Abspielen von Filmen oder die Bereitstellung von Inhalten in Netzwerken.

Die Infrastruktur ist eine der größten Aufwendungen für ein Software-as-a-Service-Unternehmen oder einen Cloud-Anbieter. Das Management ist davon überzeugt, dass sie dem Unternehmen und den Nutzern der Plattform durch die Demokratisierung für die Nutzer Geld sparen wird.

Nach dem Feedback der Nutzer und weiteren Upgrades beabsichtigt Cloud Nine, zusätzliche Funktionen für die Limitless Platform zu entwickeln, einschließlich eines Empfehlungsnetzwerks (Erhalt von Erlösbeteiligungen für das Wachstum der Plattform), und den Nutzern den Handel mit Netzwerken (Peer-to-Peer) und dezentralem Speicher zu ermöglichen.

President Sefton Fincham sagte: „Ich freue mich über den umfassenden und erfolgreichen Abschluss der Beta-Tests und die Einführung des VPN. Das Limitless-VPN bietet Nutzern einen privaten und sicheren Internetzugang, während es gleichzeitig das Rechengerät eines jeden Nutzers zum Schürfen unterschiedlicher Kryptowährungen nutzt. Blockchain ermöglicht die Automatisierung von Vertrauen und die Dezentralisierung von Daten. Während wir die Nutzerbasis und das Netzwerk erweitern, beabsichtigen wir, weitere Dienste und Technologien wie dezentrale und private Datenspeicherangebote einzuführen.“