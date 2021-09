Nordex – Jetzt knallt´s

Nordex beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich hüpft der Kurs satte rund fünf Prozent nach oben. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt liegt bei 16,90 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Wenn es danach geht, verläuft Nordex nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 19,26 EUR befindet. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

