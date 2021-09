Build Your Dreams: Heute beginnt der Ausverkauf! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.09.2021, 19:32 | | 10 0 23.09.2021, 19:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Nichts zu holen gibt es heute für Build Your Dreams-Aktionäre. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund drei Prozent in die Tiefe. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 30,91 USD. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn Build Your Dreams rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent. Bei 30,00 USD liegt dieser Haltegriff. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein. Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

