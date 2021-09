Huawei bringt die branchenweit erste L3.5-Netzwerklösung für autonomes Fahren für Rechenzentren auf den Markt

Huawei hat sechs Automatisierungs- und Intelligenzstufen (L0-L5) für die ADN-Lösung für DCs sowie die wichtigsten Fähigkeiten und Funktionen auf jeder Stufe definiert. Die sechs Stufen umfassen den gesamten Netzwerklebenszyklus von der Netzwerkplanung, dem Aufbau, dem Betrieb und der Wartung bis hin zur Optimierung und ebnen den Weg zu sich selbst erfüllenden, selbstheilenden, selbstoptimierenden und autonomen DCNs. ADN durchläuft derzeit eine langfristige Entwicklung von L0 zu L5. Neben der Erforschung von ADN-Standards und -Technologien engagiert sich Huawei gemeinsam mit Industriepartnern für den Aufbau eines ADN-Bewertungssystems als Standardreferenz, um Netzwerke mehr Automatisierung und Intelligenz zu ermöglichen.

Im September 2020 brachte Huawei die L3-ADN-Lösung für DCs auf den Markt, die eine hochgradige Automatisierung in einem einzigen Netzwerk implementierte. Seit dieser Markteinführung hat sich das Branchenumfeld in nur einem Jahr drastisch verändert; die digitale Wirtschaft entwickelte sich auf Hochtouren und wurde zur wichtigsten treibenden Kraft der Weltwirtschaft. Damit unsere ADN-Lösung mithalten kann und auf dem neuesten Stand der Branche bleibt, hat sich Huawei mit repräsentativen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengetan, um seine Forschung und Praxis in Bezug auf ADNs zu erweitern. Dabei konnten sie feststellen, dass heterogene Multi-Cloud- und Multi-Vendor-DCNs bereits zur neuen Norm geworden sind. Das führt zu einem isolierten Netzwerkmanagement und verschiedenen Ebenen der Netzwerkautomatisierung. Um dies in den Griff zu bekommen, haben sie sich darauf geeinigt, dass die Automatisierung komplexer, heterogener Netzwerke in einer End-to-End (E2E) Weise oberste Priorität haben sollte, um manuelle Unterbrechungen während des gesamten Lebenszyklus von DCNs zu eliminieren.