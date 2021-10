Mydecine schließt Ausgliederung seiner Cannabis-Vermögenswerte in den USA ab

SpinCo wurde am 9. August 2021 für den Zweck dieser Transaktion gegründet, um Mydecine die Übertragung all seiner Beteiligungen an den Firmen (i) 1176392 BC Ltd; (ii) Alternative Distribution Company, LLC; (iii) Drink Fresh Water, LLC; (iv) Tealief Brands, LLC; (v) Relyfe Brands, LLC; (vi) We are Kured, LLC; und (vii) Trellis Holdings Oregon OP, LLC (zusammen die „US-Cannabis-Tochtergesellschaften“) auf SpinCo im Tausch gegen 2.500.000 Stammaktien von SpinCo (die „SpinCo-Aktien“) zu ermöglichen. Die bestehenden Aktionäre von Mydecine erhielten für jede Stammaktie von Mydecine (a) eine neue Mydecine-Stammaktie und (b) 0,010300 Aktienanteile an SpinCo. Die neuen Mydecine-Stammaktien werden voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2021 an der Börse NEO Exchange gehandelt. Inhaber von Mydecine-Warrants (NEO: MYCO.WT), die diese Warrants nach der Transaktion berechtigterweise ausüben, erhalten für jeden Warrant eine ganze Mydecine-Stammaktie und, ohne zusätzliche Gegenleistung, 0,010300 Aktienanteile an SpinCo. Die CUSIP-Nummern für die neuen Mydecine-Aktien und SpinCo-Aktien lauten jeweils 62849F101 bzw. 021242102.

Zweck der Transaktion war es, dem Unternehmen im Zuge des Prüfverfahrens für ein NASDAQ-Listing zu ermöglichen, die Qualifikationsanforderungen für eine NASDAQ-Börsennotierung sowie vergleichbare Anforderungen der Londoner Börse in Bezug auf die Cannabis-Vermögenswerte in den USA zu erfüllen. Die Unternehmensführung geht davon aus, dass mit der Übertragung der Cannabis-Vermögenswerte und Cannabisprojekte in den USA in eine eigenständige Aktiengesellschaft ein unbeabsichtigtes Hindernis auf dem Weg zur geplanten Börsennotierung an der NASDAQ und an der Londoner Börse, sowie zu den voraussichtlich damit verbundenen Vorteilen für das Unternehmen und seine Aktionäre, beseitigt wird. Darüber hinaus plant SpinCo, die Cannabis-Vermögenswerte und Cannabis-Projekte des Unternehmens in den USA sowie die Geschäftsbeziehungen des Unternehmens in diesem Sektor gewinnbringend zu nutzen.