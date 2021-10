Fokus diese Woche auf U.S. Arbeitsmarktbericht, stehen EUR/USD und GBP/USD vor weiteren Verlusten?

Wir haben das letzte Quartal des Jahres begonnen und in Anlehnung an den letzten Monat, in dem die globalen Aktienmärkte ihre schlechteste Performance seit März 2020 verbuchten, könnte das vierte Quartal das unsicherste Umfeld in 2021 werden. Eine der Hauptsorgen am Markt ist die hohe Inflation und nachdem der PCE Index vom letzten Freitag höher als erwartet ausfiel, könnten die Erwartungen auf frühere Federal Reserve Zinsanhebungen steigen.

Diese Woche werden sich wieder einmal alle Augen auf den U.S. Arbeitsmarktbericht am Freitag richten. Ökonomen erwarten einen Jobzuwachs von 470.000 Stellen im September bei einem gestiegenen Lohnwachstum von 4,6 Prozent (Jahr) von zuvor 4,3 Prozent. Sollten diese Prognosen stimmen könnte sich der U.S. Dollar weiter verteuern. Ein wesentlich schlechteres Ergebnis könnte die Fed jedoch von ihrem weniger dovischen Pfad abbringen.