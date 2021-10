ADVA schützt kritische Netzinfrastrukturen mit neuer, umfassend gesicherter PNT-Lösung

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Markteinführung seiner neuen aPNT+-Plattform auf die Forderungen des US Department of Homeland Security (DHS) und des National Institute of Standards and Technology (NIST) nach einer Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor der wachsenden Gefahr durch GNSS-Schwachstellen und Cyber-Bedrohungen der Positionierungs-, Navigations- und Timing-Dienste (PNT) reagiert hat. Die skalierbare aPNT+-Plattform von ADVA erfüllt alle aktuellen Richtlinien für robustes PNT und bietet die branchenweit umfassendsten Leistungsmerkmale. Sie bietet eine durchgängige Überwachung und umfassende Transparenz des Timing-Netzes. Damit können Störungen des PNT-Dienstes vermieden werden und katastrophale Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und auf kritische Infrastrukturen wie beispielsweise Stromnetze verhindert werden.

Die aPNT+-Plattform von ADVA wird sich als wesentlich für den Schutz kritischer Netzinfrastrukturen erweisen (Graphic: Business Wire)

„Cyber-Angriffe passieren so zahlreich wie nie zuvor. Gleichzeitig hängt unsere Wirtschaft und Gesellschaft in hohem Maße von schwachen und äußerst anfälligen Satellitensignalen ab. Aus diesem Grund drängen das US DHS und NIST darauf, dass PNT-Dienste widerstandsfähiger werden und dass Netzbetreiber Strategien zur Bekämpfung der Schwachstellen von GPS und anderen GNSS-Systemen implementieren. Unsere sichere aPNT+ Plattform ist hierfür die richtige Antwort. Mit Offenheit und Skalierbarkeit bietet sie kosteneffiziente Lösungen und die branchenweit umfassendsten Funktionen für verbesserte Ausfallsicherheit, Robustheit und Cybersicherheit“, so Gil Biran, General Manager, Oscilloquartz, ADVA. „Wirtschaft und Verwaltungen sind auf genaue Timing-Dienste angewiesen. Unsere aPNT+ Plattform wird der Eckpfeiler für die effektivsten Defense-in-Depth-Strategien sein.“

Regierungen auf der ganzen Welt haben Richtlinien herausgegeben, um Unternehmen und Gesellschaft vor Störungen der PNT-Dienste zu schützen. Hierzu gehören die US Executive Order 13905, das Resilient PNT Conformance Framework des DHS und das NIST Cybersecurity Framework for PNT Profile. Diese Richtlinien verlangen von den Betreibern die rasche Einführung von Technologien und Maßnahmen zum Schutz der wichtigen Infrastrukturen. Auf der Grundlage dieser Richtlinien hat ADVA eine intelligente und skalierbare aPNT-Plattform in sein Produktportfolio integriert. Auch ohne GPS- oder GNSS-Timing bietet die Lösung ein intelligentes, durchgängiges System zur sicheren Bereitstellung der PNT-Dienste, das dreifach geschützt ist. Durch die Integration einer anspruchsvollen Multi-Layer-Erkennung, eines Multi-Source-Backups und einer mehrstufigen Fehlertoleranz bietet die Lösung ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, Robustheit und Cybersicherheit. Dies ist ein neuer Standard für zuverlässige PNT-Dienste, der nicht nur die vier Stufen der PNT-Resilienz des DHS-Frameworks integriert, sondern auch eine verbesserte vierte Sicherheitsstufe für vertrauenswürdige PNT-Dienste bietet.